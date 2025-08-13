ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧЕСТИТАО МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ Мићин: Нови Сад верује у своју младост
Међународни дан младих обележава се 12. августа од 2000. године, како би се скренула пажња на културна и правна питања омладине, ученика, студената.
– Срећан Међународни дан младих, њихове енергије, упорности и креативности – поручио је градоначелник Жарко Мићин у објави на друштвеним мрежама и подсетио да је Нови Сад 2019. године са поносом понео престижну титулу Омладинске престонице Европе. – Та част нас и данас подсећа на то да су млади наша будућност. За Град Нови Сад, титула Европског града младих није била само признање, већ снажна обавеза да и након ње наставимо да подржавамо младе и омладинске активности, улажући у програме, просторе и прилике које омогућавају да се потенцијал младих у потпуности развије. Поносан сам на то што су млади људи, својим талентом, упорношћу и идејама, учинили да Нови Сад буде место у коме се млади осећају сигурно и подржано. Ваша енергија нас мотивише да наставимо да развијамо град који вам пружа прилике за образовање, запослење, велики број културних и спортских садржаја, али и простор да сањате и остварујете своје снове. Настављамо заједно да стварамо и унапређујемо Нови Сад, град који верује у своју младост.