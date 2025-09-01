„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК“ НА ШТРАНДУ За Александра Габрића
У понедељак, 1. септембра 2025, акција „Хуманитарни понедељак“ биће намењена нашем суграђанину Александру Габрићу.
Тог дана улаз на плажу се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца у складу са њиховим финансијским могућностима.
Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 08 до 19 часова.
Алексанар Габрић рођен је 2007. године. Од рођења има спастичну квадрипарезу. Због дететовог тренутног стања и побољшања у менталном и физичком развоју неопходно је да настави са третманима и вежбама које је досада практиковао, а које породица није у могућности да сама финансира.
Новчана помоћ је потребна ради даљих рехабилитационих терапија и вежби са дефектологом и логопедом, за терапијско јахање, базен и сл, те за набавку лекова и осталих медицинских помагала у сврху лечења и побољшања квалитета живота.
У акцији прикупљања средстава за Борислава Станојевића прикупљено је укупно 112.420,00 динара.
Суграђани, који имају потребе за оваквом врстом помоћи, своје захтеве могу донети на главну благајну Штранда.