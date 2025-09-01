из матичарског звања: умрли

СОПСТВЕНИ БИЗНИС ПУН ПОГОДАК Зрењанинске предузетнице користе субвенције за самозапошљавање

ЗРЕЊАНИН БЕЗ ВОДЕ Разлог - хаварија на изворишту

ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ЈЕЛА ОКУПИО КУВАРЕ ИЗ 30 СЕЛА У Бајмоку се кувале златна чорба и предивна тарана с кобасицом (ФОТО, ВИДЕО)