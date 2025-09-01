clear sky
ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

01.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Јаворка Рашић рођ. Живковић (1959), Зориц Божић рођ. Величковић (1952), Миленко Кљакић (1950), Славиша Векић (1958), Марко Милкић (1953), Смиљка Алијовић рођ. Стојков (1956), Славиша Бекић (1958), Свилар Бранислав (1952), Новица Петровић (1962), Зорица Гудало рођ. Ковачевић (1971), Стеван Ђаковић (1955), Павле Хорват (1962), Зоран Павловић (1964), Фрањо Вујовић (1946), Олгица Ђурђић рођ. Трифунов (1953), Штефан Виндиш (1949), Видосав Столић (1937), Стана Стојаковић рођ. Личина (1938), Милорад Штрбац (1957), Александар Ребец (1965), Здравко Мандић (1949), Душица Сивч рођ. Мијатовић (1965), Игор Михајловић (1977), Радмила Кртенић рођ. Кртенић (1937)

Нови Сад
