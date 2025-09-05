КРЕАТИВНИ ГРАДОВИ КОЈИ СПАЈАЈУ КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ Сарајево на филмској мапи света
На месту где се вековима преплићу исток и запад, Сарајево се издигло као једно од најважнијих филмских средишта југоисточне Европе.
Са око 280.000 становника и богатом традицијом кинематографије, град је дом многих награђиваних аутора и филмова, а љубав према седмој уметности дубоко је укорењена међу његовим грађанима. Као престоница Босне и Херцеговине, Сарајево је културни центар земље, а креативне делатности у филмској и телевизијској индустрији покривају чак 90 одсто националне продукције. Само ТВ сектор запошљава око 2.500 људи и доприноси са око 0,4 одсто градском БДП-у.
Посебан понос града је Сарајево Филм Фестивал (СФФ), основан 1995. године у изазовним временима, који се данас сматра водећим међународним филмским фестивалом са фокусом на југоисточну Европу. Сваке године фестивал приказује око 250 филмова и бележи више од 100.000 посета. У оквиру фестивала одржавају се и ЦинеЛинк Industry Days, регионална платформа и копродукцијско тржиште које окупља више од 1.000 филмских професионалаца, пружајући кључне прилике за сарадњу и развој регионалне индустрије.
Филмска уметност и друштвена одговорност
Сарајево не гаји само љубав према филму, већ и посвећеност друштвеним вредностима. Потписивањем 5050x2020 Повеље 2018. године, град и његов водећи фестивал обавезали су се на родну равноправност и инклузију у филмској индустрији – подједнако место жена и мушкараца, како испред, тако и иза камере. Истовремено, доношењем Закона о самосталним ствараоцима 2015. године, Сарајево је јасно показало намеру да заштити статус уметника, олакша услове рада и стимулише креативне процесе.
Планови града као члана УНЕСКО мреже креативних градова у категорији филма обухватају: развој филмских фестивала и музеја, сарадњу са другим креативним градовима, отварање нових радних места и прилика за младе у филмској индустрији, те оживљавање јавних простора кроз пројекте који повезују филм са музиком, дизајном, књижевношћу и гастрономијом.
Мост између Сарајева и Новог Сада
Као што Сарајево стоји на раскршћу култура, тако и Нови Сад, члан УНЕСКО мреже креативних градова у области медијских уметности, гради мостове између различитих форми уметности. Ова два града, сваки у својој категорији, деле заједничку мисију – коришћење креативног потенцијала за унапређење друштва и повезивање заједница. Будућа сарадња, у којој би филмска традиција Сарајева и дигитална иновативност Новог Сада, стварале би јединствене пројекте који комбинују покретну слику са интерактивним уметничким формама. Таква синергија могла би обогатити културну сцену региона и понудити публици нова, хибридна уметничка искуства.
У времену када су креативне индустрије мотор развоја, Сарајево показује како филмска уметност може бити покретач економског, културног и друштвеног напретка. У партнерству са градовима попут Новог Сада, потенцијал за нове приче и културне мостове постаје неограничен – баш као и инспирација коју филм доноси.