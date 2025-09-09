broken clouds
МЛАДА НОВОСАЂАНКА ПЕВА У СВОМ ГРАДУ Јана Црномарковић наступа на Тамбурица фесту

09.09.2025. 10:34 11:08
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Јана
Фото: Тамбурица фест

Талентована уметница, наша Новосађанка, Јана Црномарковић уприличиће концерт у петак, 12. септембра, на 18. светском Тамбурица фесту, у пратњи Великог тамбурашког оркестра Радио-телевизије Војводине.

Јана је високо награђивана музичарка на више од 50 међународних музичких фестивала у земљи и региону како дечјих, тако и поп и етно фестивала и такмичења, а њена музика оријентисана је у звуцима српске традиционалне и народне, етно музике. 

Много пута је била једина представница свог града, али и Србије на такмичењима, а њено највеће признање је престижна награда за једну од најбољих светских вокала од укупно 12 награђених, коју јој је доделила светска асоцијација фестивала „Waf Awards 2022”. И тада је била једина представница из Србије.

Осамнаестогодишња уметница светског реномеа, од најранијег детињства показивала је склоност ка музици, а заједно са својом млађом сестром Еленом певала је на многим књижевним фестивалима и вечерима, хуманитарним догађајима, концертима и другим манифестацијама. 

Концерт Јане Црномарковић почиње у 22 часа.

Тамбурица фест
Нови Сад
