Највећа планинарска акција у години
НАПРАВИТЕ КОРАК БЛИЖЕ ЗДРАВЉУ: На овим акцијама у Новом Саду и Сремској Каменици можете да учествујете у оквиру Дана пешачења у Србији
Планинарски савез Србије 27. и 28. септембра 2025, као и дуги низ година до сада, организује највећу спортско-рекреативну манифестацију – Дан пешачења, под слоганом „Корак ближе здрављу“.
Дан пешачења представља позив јавности у Србији да се тога дана покрене и хода. Планинари из целе Србије анимираће старе и младе, породице, тинејџере, пензионере, запослене, школарце и студенте, да се прикључе акцији и пешаче. Тих дана ће се пешачити по означеним стазама у градовима, парковима, природи у окружењу, планинама Србије, а централна манифестација одржаће се на Рајцу.
Тога дана направићемо корак ближе здрављу!
Циљ акције је подизање свести о вишеструком значају пешачења за унапређење и очување здравља, подстицање здравих животних навика, дружење и промоција туристичких потенцијала Србије, пре свега планинарских и пешачких стаза у непосредном природном окружењу наших градова. На претходном издању пешачило је више од 15.000 људи у организацији акција 75 планинарских клубова и друштава, у 60 градова, на 89 стаза.
Дан пешачења организују планинарски клубови и друштва под покровитељством Планинарског савеза Србије и институција Републике Србије.
Трасе којима ће се пешачити видљиве су на званичном сајту ПСС, на овом линку, који се свакодневно ажурира.
Позивамо вас да се тих дана прикључите акцији, небитно да ли препешачите 100 метара или 20 километара. Пешачите по вашем омиљеном шеталишту, парку, излетишту, или било где у чаробној природи или планинама Србије. Након тога, желимо да сваки ваш корак постане још лакши, угоднији. У ствари, желимо да се пешачење претвори у добру навику. Дан пешачења је забаван и једноставан начин да истражите радост ходања.
Значај пешачења за физичко и ментално стање
Пешачење је активност која се због цивилизацијских токова све мање упражњава на радном месту и свакодневном животу те је стога потребно указивати на његов значај и лековита својства по општефизичко и ментално стање сваког појединца. Кретање кроз природу у групи, у пару или појединачно, активност је која не захтева компликовану опрему, може се упражњавати у непосредној околини свих насеља у Србији и није ограничена на део популације. Пешачењем се можемо бавити сви, од раног детињства до дубоке старости. Пешачење је активност која је у експанзији, заједно са бројем поклоника пешачења у Европи расте број обележених и уређених пешачких путева. Од 12 пешачких путева који се протежу преко европског континента преко наше земље пролазе два: Е4 и Е7.
Наша жеља је да ове године будемо масовнији и заступљени у свим срединама Србије у којима постоје планинарска удружења. Такође, желимо да кроз афирмацију ове манифестације подстакнемо грађане да се укључе у реализацију програма пешачења које континуирано сваког викенда спроводе планинарске организације широм Србије.
Нови Сад
Почетак стазе: Са аутобуске станице у Новом Саду, аутобус бр. 74 (за Поповицу)
Време поласка на пешачење: Недеља 28.9.2025, у 8:00 ч.
Опис догађаја:Старт пешачења је на Поповици (последња аутобуска станица, тзв. окретница) Тежина стазе: Лагана, није захтевна, дужина 10 км, прилагођена за све узрасне категорије и нивое психо-физичке припремљености.
Опис стазе: Поповица, Иришки венац, Поповица.
Контакт водича: Зоран Јовановић (МБ: 739) Моб:0600535156
Организатор: ПД „Фрушка гора“ Нови Сад, ПСД „Железничар“ Нови Сад, ПД „Поштар“ Нови Сад, ПД “Вилина водица“ Буковац
Сремска Каменица
Почетак стазе: Испред манастира Беочин
Време поласка на пешачење: Субота 27.9.2025, у 9:20 ч.
Опис догађаја: До Манастира је могуће доћи сопственим превозом, или градским аутобусом број 78 за Беочин село, који полази са аутобуске станице у 8:20 (стаје дуж Булевара ослобођења на стајалиштима: Лутрија, Футошка пијаца и Мост Слободе). 9:20 Поздравна реч организатора и водича.
Траса пешачења: Манастир Беочин – шумарска кућа Рим – извор Рим – Језерце – Думбовачки поток – Думбовачки водопад. Повратак до Манастира Беочин истом стазом. Тежина стазе: лака за пешачење, дужине око 11км.
Водич: Лазар Попара МБ 343
Организатор: ПСД „Спирит“ Сремска Каменица