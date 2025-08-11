НОВИ САД ДОМ НАЈВЕЋЕ БАЛКАНСКЕ КОЛОНИЈЕ РОДА Гнезда бројнија него икада У СВОМ „ГРАДИЋУ” 61 ПАР ОДГАЈА СВОЈЕ МЛАДЕ
За Нови Сад се већ више од деценије може рећи да је европска престоница рода, будући да слови за једну од највећих колонија ових птица, а које су настањене у урбаном амбијенту, па је тако недавно пребројано 61 гнездо, чиме је постављен нови рекорд!
У нашем граду такав „градић” налази се на добро познатом месту – на недовршеном објекту на Клиси, а уз сам ауто-пут.
Како из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије подсећају, први парови рода су на том месту уочени још 2014. године, док од тада популација тих пернатих животиња константно расте. Први рекорд је пак оборен 2023. године када су избројана 53 гнезда.
Наравно, суперћелијске олује током јула 2023. допринеле су, додуше, благом паду броја јединки, али након две године, ситуација на терену је таква да их никад није било више!
Кристина Милошевић из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије појаснила је за Радио-телевизију Србије да се роде гнезде управо на тим стубовима јер су високи око 20 метара, а осим што су масивни, изузетно су стабилни.
Роде су, генерално, за природу важне и сматрају се чистачима. Хране се скоро свиме, од малих риба до птичјих јаја, а одличне су и у уклањању глодара, што је значајно за пољопривреду
– Преко пута је дивља депонија, што је за њих одличан извор хране и материјала потребног за гнездо – додаје Милошевићева, те напомиње да у близини има и канала који ово место чине супер епицентром за роде. – Сматра се да је ово једна од највећих колонија на Балкану. У Европи је друга по реду. Роде су огромни борци. Селе се крајем августа, почетком септембра. Прелазе пут дуг 12.000 километара да би дошле у подсахарски део Африке.
Како закључује, роде су генерално за природу важне и сматрају се чистачима. Хране се скоро свиме, од малих риба до птичјих јаја, а одличне су и у уклањању глодара, што је значајно за пољопривреду. Такође, не треба заборавити ни да су строго заштићена врста.