Искључења струје за четвртак, 14. август

13.08.2025.
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у четвртак, 14. августа, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Јеврејска 19 – 33, 24, 26, 36, 38, Васе Пелагића 7, 11, 13, 14, од 08:30 до 10:00

Петра Драпшина 50 – 56, 45 - 59, од 10:30 до 12:00

НОВИ САД:  Радничка 47 – 51А, 32, Јована Ђорђевића 15, 15А, 4 – 10 Максима Горког 31 – 39, 38 – 52, Стевана Мусића 4 – 10А, 1 – 9, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СТАРИ ГРАД, СЕМАФОР НА УГЛУ М. ГОРКОГ И С. МУСИЋА, од 12:30 до 14:00

РУМЕНКА: Младена Стојановића 19 – 37, 24 – 42, Фрушкогорска 236 – 47, 2 – 20, Бачка 3 – 15, 16 – 22, Војводе Путника 1 – 19, 2 – 14, Николе Тесле 41, Змај Јовина 63, Стевана Синђелића 36 – 52, 35 - 55, од 08:00 до 14:00

БЕОЧИН: Дунавска, МЕТАЛМАТИК, ПРОФИТ, ЊЕЖИЋ ПРОДУКТ, од 09:00 до 10:00

 

