Искључења струје за среду, 20. август
19.08.2025. 11:35 11:41
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у среду, 20. август, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Студентски домови на Лиману 4, од 12:00 до 14:00
Студентски домови на Лиману 2, Студентски центар, Студентски ресторан, од 15:00 до 17:00
РУМЕНКА:
Арсенија Чарнојевића 1 – 31, 2 – 20, Омладинска 1 – 13, 2 – 18, Ђуре Јакшића, Светозара Марковића, Бачка 10 – 20, 9 – 17, од 08:00 до 14:00
ФУТОГ: Здравка Ћелара 60 – 76, 101 - 113, од 09:00 до 10:00
Ђуре Ђаковића 2 – 32,1 – 31, Петра Кочиђа 9 – 13, АТЦ, од 10:45 до 11:45