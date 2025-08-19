broken clouds
Искључења струје за среду, 20. август

19.08.2025. 11:35 11:41
сијалица
Фото: Pixabay.com

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у среду, 20. август, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Студентски домови на Лиману 4, од 12:00 до 14:00

Студентски домови на Лиману 2, Студентски центар, Студентски ресторан, од 15:00 до 17:00

РУМЕНКА:

Арсенија Чарнојевића 1 – 31, 2 – 20, Омладинска 1 – 13, 2 – 18, Ђуре Јакшића, Светозара Марковића, Бачка 10 – 20, 9 – 17, од 08:00 до 14:00 

ФУТОГ: Здравка Ћелара 60 – 76, 101 - 113, од 09:00 до 10:00

Ђуре Ђаковића 2 – 32,1 – 31, Петра Кочиђа 9 – 13, АТЦ, од 10:45 до 11:45

