Искључења струје за среду, 27. август
26.08.2025. 12:40 12:44
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у среду, 27. августа, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Фелеги Тивадора 1 – 5, 2 – 6, Саве Ковачевића 16 – 22, Саве Љубојева 5 – 9, Краљевића Марка 55, 57, од 08:00 до 09:30
Југ Богдана 18 – 34, 25 – 41, ПАРКИНГ СЕРВИС, од 10.30 до 12.00
Јеврејска 19 – 33, 24, 26, 36, 38, Васе Пелагића 7, 11, 13, 14, од 12:30 до 14:00
БАНСТОЛ: Добриловац, од 09:00 до 11:00