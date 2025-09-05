broken clouds
ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛНОГ ВРЕЛОВОДА НА ЛИМАНУ Од понедељка затворен део Улице Јована Поповића

05.09.2025. 15:11
Фото: Dnevnik.rs

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 8. септембра 2025. године, почиње другу фазу у оквиру започетих радова на изградњи магистралног вреловода кроз Јастребачку улицу и прикључка за објекат у Улици Јована Поповића 59-61.

Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, привремено ће бити измењен режим саобраћаја.

Током извођења ове фазе радова биће забрањен саобраћај у Улици Јована Поповића, од раскрснице са Јастребачком улицом до новоизграђеног објекта. 

Планирани рок за завршетак радова је 30. октобар 2025. године. 

Из „Новосадске топлане” моле грађане да имају стрпљења и разумевања за ове радове и да радови на вреловоду неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

