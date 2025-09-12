Јавна лицитација продајних места на новосадским пијацама 17. септембра
ЈКП „Тржница“ Нови Сад организује јавну лицитацију за давање у резервацију слободних продајних места и закуп пословних простора.
Лицитација ће бити одржана у среду, 17. септембра 2025. године, са почетком у 10.00 сати, у просторијама предузећа у Улици Жике Поповића број 4.
На лицитацији ће бити понуђена места на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, као и пословни простори на Рибљој, Лиманској, Сателитској, Темеринској, Најлон и Кванташкој пијаци.
Сва обавештења у вези са расписаним огласом доступна су у просторијама ЈКП „Тржница“ Нови Сад, у Служби за комерцијалне послове, као и путем телефона 021/48-08-555, радним данима од 8.00 до 14.00 часова. Додатне информације могу се пронаћи и на интернет презентацији предузећа www.nstrznica.co.rs
.