clear sky
18°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Јавна лицитација продајних места на новосадским пијацама 17. септембра

12.09.2025. 09:04 09:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/ Филип Бакић

ЈКП „Тржница“ Нови Сад организује јавну лицитацију за давање у резервацију слободних продајних места и закуп пословних простора.

 Лицитација ће бити одржана у среду, 17. септембра 2025. године, са почетком у 10.00 сати, у просторијама предузећа у Улици Жике Поповића број 4.

На лицитацији ће бити понуђена места на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, као и пословни простори на Рибљој, Лиманској, Сателитској, Темеринској, Најлон и Кванташкој пијаци.

Сва обавештења у вези са расписаним огласом доступна су у просторијама ЈКП „Тржница“ Нови Сад, у Служби за комерцијалне послове, као и путем телефона 021/48-08-555, радним данима од 8.00 до 14.00 часова. Додатне информације могу се пронаћи и на интернет презентацији предузећа www.nstrznica.co.rs

.

јкп тржница
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај