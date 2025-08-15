clear sky
27°C
15.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧИЊУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВРЕЛОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА Ево где у Новом Саду ће бити измењен режим саобраћаја и до када

15.08.2025. 09:57 10:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
врело
Фото: Дневник, илустрација

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 18. августа, почиње радове на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Улици Мише Димитријевића број 76.

Због поменутих радова одређује се привремена измена режима саобраћаја у зони радова.

Током извођења радова забрањује се саобраћај у зони радова и Улица Мише Димитријевића код броја 76 постаје „слепа“ из смера Улице Коло српских сестара као и из Улице цара Душана.

Планирани рок за завршетак радова је 18. септембар ове године.

ЈКП „Новосадска топлана” прикључак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај