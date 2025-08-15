ПОЧИЊУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВРЕЛОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА Ево где у Новом Саду ће бити измењен режим саобраћаја и до када
15.08.2025. 09:57 10:03
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 18. августа, почиње радове на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Улици Мише Димитријевића број 76.
Због поменутих радова одређује се привремена измена режима саобраћаја у зони радова.
Током извођења радова забрањује се саобраћај у зони радова и Улица Мише Димитријевића код броја 76 постаје „слепа“ из смера Улице Коло српских сестара као и из Улице цара Душана.
Планирани рок за завршетак радова је 18. септембар ове године.