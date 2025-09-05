overcast clouds
РЕКОНСТРУИШЕ СЕ ВРЕЛОВОД У УЛИЦИ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА Због радова на снази је привремена измена режима саобраћаја

05.09.2025. 11:22 11:34
вреловод
Фото: Дневник

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, у понедељак, 8. септембра, у оквиру започетих радова на реконструкцији вреловода на Тргу Мајке Јевросиме, почиње са радовима у Улици Корнелија Станковића.

Због поменутих радова на снази ће бити привремена измена режима саобраћаја у зони радова.

У току извођења радова, заузима се једна саобраћајна трака, као и бициклистичка стаза и део пешачке стазе у делу Улице Корнелија Станковића, од Улице Јанка Чмелика до Трга Мајке Јевросиме. 

Планирани рок за завршетак радова је 20. октобар.

Наведени радови, како су рекли у овом предузећу, неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

ЈКП „Новосадска топлана”
Нови Сад Сервисне информације
