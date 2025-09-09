ШЕТЊА У ЛАГАНОМ РИТМУ Спој вина, природе и богате културне баштине Сремских Карловаца
Фрушкогорска винска шетња спаја уживање у аутентичним фрушкогорским винима, прелепој природи и богатој културној баштини Сремских Карловаца – ризници културе и традиције на обронцима Фрушке горе.
„Fruška Walk & Wine“ није само шетња – то је доживљај за сва чула: спој винских пејсажа, укуса, мириса и прича које славе традицију и страст винских произвођача овог региона.
Полазна тачка шетње је испред инфо центра Туристичке организације Сремских Карловаца, одакле ће се поласци организовати на сваких сат времена, почев од 11 часова.
Пред полазак, учесници преузимају свој стартни пакет у инфо центру Туристичке организације Сремских Карловаца, који укључује чашу за вино, торбицу за чашу, мапу руте, брошуру “Вински пут Фрушке горе”, ваучере за дегустацију и поклон сувенир. Групе ће бројати највише 50 учесника, а шетњу ће предводити искусни водичи уз занимљиве приче и чињенице о винској традицији овог краја.
На кружној пешачкој рути дужине 7,1 км, посетиоци ће имати прилику да на шест дегустационих тачака пробају врхунска вина Фрушке горе, али и да уживају у локалним специјалитетима. Представиће се укупно 19 винарија, које ће учеснике увести у разноликост и богатство фрушкогорског виногорја. Доживљај ће употпунити и пригодан музички програм у интерперетацији сјајних музичких извођача.
Траса води кроз најлепше делове Сремских Карловаца, укључујући барокно језгро града, Дворску башту, и наравно сремскокарловачко виногорје, пружајући учесницима прилику да, уз чашу вина, доживе Сремске Карловце на посебан начин.
По завршетку винске шетње, посетиоци ће моћи да се врате на почетну тачку – инфо центар ТО Сремски Карловци – и тамо купе вина која су им се током шетње највише допала. Доживите Војводину у лаганом ритму – уживајте у сваком кораку, гутљају и тренутку овог посебног винског путовања. У складу са карактером програма, догађај је намењен искључиво пунолетним особама.
За потпун ужитак у шетњи препоручујемо удобну обућу, јер стаза обухвата и делове са благим успонима. Мапу догађаја могуће је преузети овде.
Организатор манифестације је Туристичка организација Војводине у сарадњи са Удружењем произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла „Срем-Фрушка гора“, уз подршку Општине Сремски Карловци, као и Туристичке организације Сремских Карловаца.
Улазнице за догађај можете купити на продајним местима Гигстикса или путем линка.