СРЕДЊОШКОЛЦИ ИЗ ШТРПЦА ДОПУТОВАЛИ У НАШ ГРАД Повезивање младих из две покрајине (ФОТО, ВИДЕО)
Средњошколци из школе „Јован Цвијић” из Штрпца са Косова и Метохије допутовали су данас у наш град, узбуђени што ће имати прилику да се упознају са знаменитостима Новог Сада и околине.
Дочек су им уприличили вршњаци из Машинске школе и Медицинске школе „7. април”, код којих ће боравити, уз наставнике и волонтере Удружења грађана „Нови Сад”, које већ трећу годину заредом организује овај сусрет, у оквиру пројекта „Срцем за млади осмех”.
– Жеља нам је да деци омогућимо да се упознају, стекну нове пријатеље, али и увиде колико се њихови животи разликују, иако живе у истој земљи – рекао је председник Удружења грађана „Нови Сад” Горан Бајшански, додавши да ће Новосађани у наредном периоду посетити Штрпце. – За госте смо наредних дана припремили богат програм, представимо делић севера Србије, да се, кроз различите активности у Новом Саду, Сремским Карловцима и на Фрушкој гори, упознају с традицијом и културом народа у Војводини. Презадовољан сам што се пројекат реализује трећу годину и добили смо позитивне повратне информације, како од наставника и директора школа, тако и од родитеља деце са Косова и Метохије, који кажу да је деци потребно да доживе нове авантуре, упознају нова лица и остваре пријатељства која ће можда трајати цео живот. А то је највећа потврда да радимо исправну и племениту ствар.
Двадесеторо младих боравиће до понедељка 22. септембра у нашем граду, а током неколико дана посете, присуствоваће наставним и ваннаставним активностима у школама, али и посетити културно-историјске знаменитости Новог Сада, Сремских Карловаца и НП „Фрушка гора”.
Резервисано је и време за спорт и рекреацију, те су већ након упознавања са својим новосадским вршњацима, сви заједно отишли у куглану „Жабац”. За „Дневник” кажу да иако је пут можда дуг, нису уморни, и спремни су за нове авантуре.
Ученици са Косова и Метохије данас ће посетити Градску кућу, а планирана је, између осталог, и посета Петроварадинској тврђави, где ће обићи музеј и подземну галерију. Средњошколци ће посетити и Центар за несталу и злостављану децу, ради едукације на ту тему. У суботу је планирано упознавање природног богатства у оквиру шетње Фрушком гором, а око поднева, за убрзавање адреналина, посетиће Авантуристички центар. Ручак је обезбеђен у Врдничкој кули, када је припремљено и предавање „Путевима српске историје” које ће одржати Невена Ковачевић.
У Сремске Карловце средњошколци ће отићи у недељу, а у понедељак се ђаци са Косова и Метохије враћају својим кућама, надамо се пуни лепих утисака.
Пројекат је реализован уз подршку Града Новог Сада, као и људи великог срца који већ 11 година помажу овакве пројекте, а Горан Бајшански захваљује се и волонтерима, којих је из годину у годину све више, и који су, упркос одласцима на факултете или у средње школе, и даље остали верни Удружењу, и дају подршку наредним генерацијама волонтера.
И. Бакмаз