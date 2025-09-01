clear sky
У СРЕДУ ЛИЦИТАЦИЈА У ЈКП „ТРЖНИЦА” Закуп тезги на четири пијаце

01.09.2025.
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
пијаце
Фото: промо

Јавна лицитација за давање у закуп слободних пословних простора, земљишта за постављање мањих монтажних објеката и друге намене на Рибљој, Темеринској, Кванташкој и Најлон пијаци заказана је за среду, 3. септембар, од 10 часова у просторијама ЈКП „Тржница“ (Жике Поповића 4).

Детаљне информације о лицитацији заинтересовани могу пронаћи на интернет презентацији предузећа www.nstrznica.co.rs, затим у просторијама ЈКП „Тржница”, у Служби за комерцијалне послове, или путем телефона 021/48-08-518, сваког радног дана од 8 до 14 сати.

јкп тржница лицитација
Нови Сад
