СТАРТ ЈЕ У 9.30 ЧАСОВА
У СУБОТУ, 13. СЕПТЕМБРА, 23. ПЛАНИНАРСКИ БУКОВАЧКИ МАРАТОН Традиција се наставља на Фрушкој гори
Буковачки планинарски маратон, 23. по реду, биће одржан сутра, 13. септембра, а старт је у 9.30 часова из центра Буковца.
У избору је шест стаза, од оне за најмлађе дугачке 6,7 километара, до руте великог маратона која је 45,7 километара, а радује добра временска прогноза и очекује се лепо време за шетњу. Стазе Буковачког маратона воде по неким од најлепших делова Фрушке горе – преко Вилине водице, Астала, ТВ торња, обилазећи манастире Старо Хопово, Ново Хопово, Гргетег, Крушедол и Велику Ремету, до Стражилова и Бранковог гроба, те назад до Буковца.
Манифестација се увек одржава друге суботе септембра, а почела је да се организује у спомен на Буковчане који су стрељани 22. августа 1942. године. Њима у част, већ 23 године, њихови суграђани и остали планинари, рекреативци, љубитељи природе шетају источним деловима Фрушке горе. Маркација маратона је добро позната, црвено-бели обрнути троугао са тачком изнад и њу, као и стазе, сваке године предани организатори обнављају.
Љубитељи природе се радо враћају на Буковачки маратон
Организатор једне од омиљених акција љубитеља природе Планинарско друштво „Вилина водица” ову традиционалну манифестацију негује дуже од две деценије и сви јој се увек радо враћају, а реализује се под покровитељством Града Новог Сада.