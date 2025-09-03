УДРУЖЕЊЕ „ШТРАНДАРОШИ” ОРГАНИЗОВАЛО ТАКМИЧЕЊЕ У КАРТАРОШКИМ ИГРАМА Желе да врате старе спортске игре
Штранд је омиљено место окупљања током летњих месеци читав век уназад, но како су се времена мењала, некадашња елитна плажа пратила је промене до данас, прилагођавајући се потребама које је изискивало друштво одређеног времена.
Оно што је нама запало за ухо јесте чињеница да су они који се окупљају око Удружења „Штрандароши”, баш у духу традиције прошлости, организовали такмичење у картарошким играма за мушкарце, што је пилот-пројекат, јер њихови планови досежу даље циљеве, а то је да врате спортске игре које су некада биле неизбежни део најуређеније градске плаже.
Тим поводом обишли смо канцеларију на отвореном овог удружења, а које се налази у Улици орхидеја на Штранду, где су нас дочекали чланови и председник „Штрандароша” Миодраг Радаковић Рале. Имали смо част да током нашег сусрета упознамо и почасног председника удружења Мирослава Мрнуштика, који је један од основача.
– Обишао сам цео Штранд распитујући се какво расположење влада о мишљењу да се врате спортске игре које су традиционално од постанка Штранда владале овом градском плажом. Током својих истраживања приметио сам да има много света који се карта, те нам је синуло да за почетак вратимо картарошке игре у фокус. Успели смо да организујемо такмичење у две дисциплине, лорум и реми. За лорум се пријавило двадесетак људи, а победу је однео Петар Бодулић, док се у ремију мајсторски показао Младен Утјешановић – рекао нам је Радаковић, споменувши и најстаријег учесника у картању Милана Костића, који ће почетком 2026. напунити 90 година, захваливши му што је показао да и људи у дубоком трећем добу и те како могу да парирају млађим противницима и буду део градских прича.
Што се тиче жена, из оправданих разлога кажу да нису били у прилици још да организују такмичење за њих, но пријаве су и даље отворене, те уколико новосадске даме желе да покажу шта знају у дисциплинама таблић и реми, могу да се пријаве код председника Ралета, на број телефона 065/837-28-96. А пошто је велики број њих био за организовање такмичења у јамбу, то ће највероватније бити трећа дисциплина.
– Наше удружење је спонзор такмичења у тенису главом, а ове године надметале су се 42 екипе у пет дисциплина, односно родитељ и дете, где се пријавило шест екипа, затим пионири са такође шест тимова, а имали смо и јуниоре са осам тимова. Сениори су били најбројнији, са чак 15, и наравно ветерани, са седам екипа. Ову стару спортску дисциплину негујемо на Штранду још од 1987. године и од тада до данас сам судио сваку игру. Прошле године смо на инцијативу тадашњег председника, а садашњег почасног члана, одлучили да дајемо прелазни пехар за најмлађег победника, а то је ове године Немања Падежанин, као и за најстаријег учесника, овогодишњег Вукашина Штрвоја – каже наш саговорник.
Сан Штрандароша је да врате старе спортове на води, зато су били у посети Кањижи и Сенти, где се игра ножни тенис, у жељи да тај спорт сада покушају поново да популаризују на Штранду.
– Идеја нам је да направимо регионално такмичење у ножном тенису уз воду, по ком би Штранд постао можда и надаље познат. Ножни тенис смо некада звали курендол, а додавање главом је био беругаш. Овде се некада играо и рагби у води, па што да не све то покушати покренути као додатне видове забаве – прича Рале.
Пициген је до данас остала најодрживија игра, за коју се знало још пре Другог светског рата. А Штрандароши су решени да пробају да заинтересују младе генерације да се врате пређашњим традицијама и имају различите начине забаве, које изискују само лопту и добро расположење.