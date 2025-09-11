УЛАГАЛИ СМО У ПАМЕТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ Градоначелник Мићин на „Electric vehicle days“ о важним градским пројектима: Нови Сад ће наставити да у развој и унапређење својих услуга
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин обратио се на почетку панела „Telegroup: Паметни градови у пракси – технолошки темељи урбане мобилности“, одржаног у оквиру пете по реду манифестације „Electric vehicle days“, која је данас свечано отворена на Новосадском сајму.
Манифестацију организују компанија Нинамедиа и Факултет техничких наука, уз подршку РТС-а као медијског партнера. Током два дана представиће се водеће компаније из аутомобилске индустрије, произвођачи компоненти, делова и софтвера за електрична возила, као и иноватори у области инфраструктуре за електрична и хибридна возила.
- Нови Сад је град који се убрзано развија и у којем најпрестижније светске компаније отварају своје развојно-истраживачке центре. Отворено је чак 14 модерних фабрика попут Континентала, Нидека, Бери Калебоа, БМТС-а, а до краја године очекујемо отварање петнаесте, полуроботизоване фабрике аутомобилског гиганта SHAC из Шангаја. Нови Сад је универзитетски центар и регионални центар ИКТ индустрије, у којем послује 900 компанија, које запошљавају преко 15 хиљада Новосађана - рекао је Мићин.
Он је истакао да је Нови Сад први Smart City програм имплементирао 2015. године.
- Улагали смо у паметну инфраструктуру. Од уградње паметне ЛЕД расвете, преко увођења уређаја за хипер-локално мерење квалитета ваздуха, до „bike sharinga“, паметнoг паркинга и других услуга. Изградили смо фабрику за третман зеленог отпада, која ради по принципима циркуларне економије. Отворили смо две подземне гараже, са местима за електрична возила, са електричним пуњачима и интегрисаним системом за праћење слободних места. Од половине 2023. године поред 100 аутобуса на гас, у систем градског превоза имплементирани су нови електрични аутобуси, који доприносе унапређењу заштите животне средине. Изградићемо регионални центар за управљање отпадом, који ће омогућити најсавременије методе третмана и рециклаже. Такође, изградња три нова моста, нових бициклистичких стаза, Фрушкогорског коридора, модернизација Жежељевог моста и развој других праваца представљају потенцијал за унапређење повезаности, одрживости и урбане мобилности. Захваљујући Новосадском универзитету, доброј повезаности са привредном заједницом, Нови Сад ће наставити да инвестира у развој градске инфраструктуре, и унапређује систем својих услуга - рекао је Мићин.
Модератор панел дискусије био је Милош Петковић из „Telegroup“, док су учесници били руководилац Сектора за управљање саобраћајем из Секретаријата за саобраћај Града Београда Дејан Величковић, генерални директор „Yunex traffic“ Весна Влаховић и Борко Црногорац из Телеком Србија. Улаз у излагачки део манифестације у Мастер хали, као и у зону за тестирање возила, бесплатан је за све посетиоце.