ВЕЧЕРАС У „ФАБРИЦИ ” КОНЦЕРТ ГРЧКОГ СТОНЕР РОК БЕНДА Познат по енергичним наступима и сировој аутентичности

У оквиру балканске турнеје „Cheat Death All Over the Balkans 2025”, на којој промовише дугоочекивани пети албум „Cheat Death”, грчки стонер рок бенд „1000mods” одржаће концерт вечерас од 21 час у СКЦНС Фабрика (Булевар деспота Стефана 5).