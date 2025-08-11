УСКОРО ПОНОВО НА ТЕРЕНУ...
ОПЕРИСАНА БАСКЕТАШКА ЛЕГЕНДА Дејан Мајсторовић се успешно опоравља (ФОТО)
Прослављени српски репрезентативац у баскету 3x3, Дејан Мајсторовић, успешно је прошао операцију и сада га чека период опоравка.
Како је поручио, на терену би требало да га видимо ускоро.
Подсетимо, почетком јула Мајсторовић је заједно са Страхињом Стојачићем, Марком Бранковићем и Немањом Бараћем, предвођен селектором Марком Ждером, освојио бронзану медаљу на Светском првенству. Месец дана касније одлучио се за оперативни захват, чиме је започео нову фазу – лечење и рехабилитацију.
Тренутно трећи најбољи баскеташ света (иза двојице својих сународника, Стојачића и Бранковића) из болнице је послао поруку својим пратиоцима и поручио:
- Операција је успешно завршена, сада следи опоравак и видимо се ускоро на терену.
Ово му није прво искуство са сличним интервенцијама – пре пет година такође је имао операцију менискуса.
Његову објаву на Инстаграму одмах је прокоментарисао репрезентативни саиграч Страхиња Стојачић, пожелео му брз опоравак, а исто је учинио и званични ФИБА 3x3 профил.
(Telegraf.rs)