УСКОРО ПОНОВО НА ТЕРЕНУ...

ОПЕРИСАНА БАСКЕТАШКА ЛЕГЕНДА Дејан Мајсторовић се успешно опоравља (ФОТО)

11.08.2025. 18:56 18:58
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Прослављени српски репрезентативац у баскету 3x3, Дејан Мајсторовић, успешно је прошао операцију и сада га чека период опоравка.

Како је поручио, на терену би требало да га видимо ускоро. 

Подсетимо, почетком јула Мајсторовић је заједно са Страхињом Стојачићем, Марком Бранковићем и Немањом Бараћем, предвођен селектором Марком Ждером, освојио бронзану медаљу на Светском првенству. Месец дана касније одлучио се за оперативни захват, чиме је започео нову фазу – лечење и рехабилитацију.

Тренутно трећи најбољи баскеташ света (иза двојице својих сународника, Стојачића и Бранковића) из болнице је послао поруку својим пратиоцима и поручио: 

- Операција је успешно завршена, сада следи опоравак и видимо се ускоро на терену. 

Ово му није прво искуство са сличним интервенцијама – пре пет година такође је имао операцију менискуса. 

Његову објаву на Инстаграму одмах је прокоментарисао репрезентативни саиграч Страхиња Стојачић, пожелео му брз опоравак, а исто је учинио и званични ФИБА 3x3 профил. 

(Telegraf.rs)

 

