clear sky
30°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФЕСТИВАЛ ЕКОЛОШКОГ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ У ужој селекцији представе из Србије, Пољске, Чешке, Ирана...

11.08.2025. 11:27 11:41
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
промо
Фото: Промо

Фе­сти­вал еко­ло­шког по­зо­ри­шта за де­цу и мла­де би­ће одр­жан од 20. до 24. ав­гу­ста у Бач­кој Па­лан­ци. На 31. кон­курс при­сти­гло је ви­ше од 100 при­ја­ва из ви­ше од 40 раз­ли­чи­тих зе­ма­ља све­та, што је ре­корд, ка­жу ор­га­ни­за­то­ри.

То­ком про­це­са се­лек­ци­је, из­дво­је­но је 10 пред­ста­ва ко­је ис­пу­ња­ва­ју кри­те­ри­ју­ме ово­го­ди­шњег кон­кур­са. 

– Осим пред­ста­ва из Ср­би­је, у ужу се­лек­ци­ју ушле су и оне из  Пољ­ске, Сло­ве­ни­је, Фран­цу­ске, Ита­ли­је, Че­шке и Ира­на. Кроз се­лек­ци­ју не­гу­је­мо и афир­ми­ше­мо ра­зно­ли­кост и хра­бре ис­ко­ра­ке по пи­та­њу фор­ме, па се та­ко у ово­го­ди­шњој се­лек­ци­ји на­шло чак пет пред­ста­ва ко­је ко­ри­сте са­вре­ме­не фор­ме лут­кар­ства на раз­ли­чи­те на­чи­не, док се  по­ло­ви­на пред­ста­ва ба­ви те­мом при­ро­де или се из­во­ди на­по­љу.

Пр­ви пут ће­мо на Фе­сти­ва­лу еко­ло­шког по­зо­ри­шта за де­цу и мла­де има­ти јед­ну ин­тер­ак­тив­ну по­зо­ри­шну ин­ста­ла­ци­ју, та­ко­ђе на отво­ре­ном. Ве­ћи­на пред­ста­ва ин­тер­ак­тив­ног је ка­рак­те­ра, а јед­на пред­ста­вља пра­ви при­мер ин­клу­зив­ног по­зо­ри­шта – об­ја­шња­ва Ми­ља Ма­за­рак Ма­рин­ков, ис­пред умет­нич­ког од­бо­ра ово­го­ди­шњег Фе­сти­ва­ла.

У окви­ру про­гра­ма оче­ку­је се по­вор­ка би­ци­кло­ва, ра­ди­о­ни­це, три­би­не, уз ре­до­ван по­зо­ри­шни про­грам. И ове го­ди­не, ула­зни­це ће би­ти мо­гу­ће на­ба­ви­ти у за­ме­ну за ре­ци­кла­жни от­пад, док прет­про­да­ја ка­ра­та по­чи­ње од да­нас. Све ин­фор­ма­ци­је о ово­го­ди­шњем про­гра­му, пред­ста­ва­ма, ра­ди­о­ни­ца­ма и кон­кур­си­ма мо­гу се про­на­ћи на друштвеним мрежама, фестивалској апликацији и сајту Фести­ва­ла.

бачка паланка фестивал позориште
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај