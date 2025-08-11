ФЕСТИВАЛ ЕКОЛОШКОГ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ У ужој селекцији представе из Србије, Пољске, Чешке, Ирана...
Фестивал еколошког позоришта за децу и младе биће одржан од 20. до 24. августа у Бачкој Паланци. На 31. конкурс пристигло је више од 100 пријава из више од 40 различитих земаља света, што је рекорд, кажу организатори.
Током процеса селекције, издвојено је 10 представа које испуњавају критеријуме овогодишњег конкурса.
– Осим представа из Србије, у ужу селекцију ушле су и оне из Пољске, Словеније, Француске, Италије, Чешке и Ирана. Кроз селекцију негујемо и афирмишемо разноликост и храбре искораке по питању форме, па се тако у овогодишњој селекцији нашло чак пет представа које користе савремене форме луткарства на различите начине, док се половина представа бави темом природе или се изводи напољу.
Први пут ћемо на Фестивалу еколошког позоришта за децу и младе имати једну интерактивну позоришну инсталацију, такође на отвореном. Већина представа интерактивног је карактера, а једна представља прави пример инклузивног позоришта – објашњава Миља Мазарак Маринков, испред уметничког одбора овогодишњег Фестивала.
У оквиру програма очекује се поворка бициклова, радионице, трибине, уз редован позоришни програм. И ове године, улазнице ће бити могуће набавити у замену за рециклажни отпад, док претпродаја карата почиње од данас. Све информације о овогодишњем програму, представама, радионицама и конкурсима могу се пронаћи на друштвеним мрежама, фестивалској апликацији и сајту Фестивала.