ЗВЕЗДА УПОЗОРИЛА НАВИЈАЧЕ: Без пиротехнике на мечу са Лехом
Фудбалски клуб Црвена звезда апеловао је данас на навијаче да се понашају фер и спортски, као и да не користе пиротехничка средства на утакмици са Лехом у квалификацијама за Лигу шампиона.
Фудбалери Црвене звезда дочекаће сутра од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду екипу Леха у реванш мечу трећег кола квалификација за ЛШ. "Црвено-бели" су у првој утакмици, која је одиграна прошле недеље у Пољској, славили резултатом 3:1.
"Клуб обавештава навијаче и звездашку јавност да је Црвена звезда под условном казном од стране УЕФА, те апелује на навијаче да се понашају фер и спортски на сутрашњој утакмици. Утакмица између Црвене звезде и Леха ће бити праћена од стране представника европске куће фудбала, јер се Црвена звезда налази под условном казном због употребе пиротехничких средстава. Нашем клубу прети затварање трибина у наредним утакмицама на међународној сцени", наводи се на званичном сајту Звезде.
"Молимо све звездаше, који долазе на утакмицу да не користе пиротехнику на предстојећем мечу, јер последице могу бити веома штетне за клуб и наше навијаче. Такође, апелујемо на све звездаше који су обезбедили улазнице за северну и јужну трибину да обуку беле, а они који ће утакмицу пратити са запада и истока да обуку црвене мајице", додаје се у саопштењу Звезде.