ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ УОЧИ РЕВАНША ПРОТИВ ЛЕХА: Не сме да буде еуфорије, посао није завршен
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић изјавио је данас уочи реванша против Леха да не сме да буде еуфорије и додао да посао око пласмана у плеј-оф Лиге шампиона још није завршен.
Фудбалери Црвене звезде дочекаће сутра од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду екипу Леха у реванш утакмици трећег кола квалификација за ЛШ. У првом мечу, који је одигран прошле недеље у Пољској, било је 3:1 за шампиона Србије.
"Рекао сам и после утакмице у Познању да је завршено само једно полувреме. Све мисли су нам усмерене на сутрашњи меч и играћемо као да је једна утакмица. Изаћи ћемо у најбољем могућем саставу", рекао је Милојевић на конференцији за медије.
Тренер Звезде је изјавио да изузетно поштује ривала.
"Нема еуфорије, не сме она да влада. Ово су европске утакмица Лех је јако добра и озбиљна екипа, није случајно да су прваци своје земље. Изузетно добре појединце имају, а води их добар тренер. У овом тренутку мисли само усредсредити ка сутрашњој утакмици. Одиграли смо само једно полувреме, нема потребе за еуфоријом", изјавио је Милојевић и додао:
"Очекујемо да после резултата из првог меча Лех проба да заигра агресивније и офанзивније. Имамо јако доброг тренера, добро селектирана екипа. Лех је озбиљно добра екипа. Пољска је јако квалитетна лига, стручни штаб им је добар, искусан тренер, који је водио Брондби. Свако друго размишљање ми се не свиђа и не бих волео да тако буде".
Тренер Звезде је навео да би грешке требало свести на минимум.
"Фудбал је игра грешака. Није ствар у томе шта поправити. Кроз анализу смо анализирали, причали. Сви сегменти игре морају да буду бољи. Не бисмо могли да грешимо само, ако играмо сами. Утакмицу у Пољској би требало заборавити и не треба да размишљамо о том мечу", истакао је Милојевић.
Капитен Звезде Мирко Иванић није тренирао у недељу.
"С обзиром на то да Мирко није тренирао јуче, био је на терапији, у процесу је опоравка због мале повреде. Имамо тренинг, донећемо одлуку да ли може или не. У сваком случају здравље играча је најбитније... Нећемо ризиковати. У сваком случају знаћемо данас. Имам доста квалитетних играча, али сутра ћемо одлучити ко ће играти", додао је тренер Звезде.
Милојевић је одговорио и на питање да ли ће Марко Арнаутовић бити у саставу.
"Арнаутовић има проблем са повредом. Видећемо каква је ситуација и колико ћемо моћи и да ли ћемо моћи да га користимо", истакао је Милојевић.
Он је позвао навијаче да у великом броју дођу на стадион и подрже играче.
"Захвалио би се навијачима и љубитељима фудбала. Још једном бих напоменуо, очекује нас тешка утакмица. Овом приликом бих их позвао да дођу да нам помогну, јер су ови играчи то заслужили. Надам се да ћемо ми оправдати поверење", нагласио је Милојевић.
Раде Крунић је постигао два гола на првој утакмици, али је добио и жути картон.
"Свака утакмица је пуна адреналина. Не треба да добијамо жуте картоне, на јефтин начин. Ако треба да се добије, нека се добије због дуела или старта. Он је искусан играч, свестан је свега. Одиграо је јако добро прву утакмицу. Утакмица је жива. Ако мора да добије жути картон, нека га добије, нема проблема. Али водимо рачуна и о томе", изјавио је Милојевић.
Бољи из дуела између Звезде и Леха играће у плеј-офу за пласман у Лигу шампиона са бољим из двомеча између Пафоса и Динама из Кијева. Пафос је прошле недеље као гост победио 1:0, а реванш дуел је на програму сутра на Кипру.
Поражени из двомеча између Леха и Звезде играће плеј-офу за пласман у Лиге Европе против белгијског Генка.