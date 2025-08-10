СТЕФАН ЛЕКОВИЋ ПРЕД РЕВАНШ СА ПОЉАЦИМА: Позивам навијаче да дођу у уторак на меч са Лехом
Фудбалер Црвене звезде Стефан Лековић позвао је навијаче да дођу на реванш меч трећег кола квалификација за Лигу шампиона, који ће бити одигран у уторак од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду.
Лековић је у суботу на утакмици четвртог кола Суперлиге Србије против ТСЦ-а носио капитенску траку Црвене звезде. Шампион Србије је славио резултатом 1:0 голом Александра Катаија у 32. минуту.
"Утакмица није била лака, а на терену су били углавном млади играчи. Мислим да смо ушли у утакмицу како треба, као и да смо показали карактер. Нисмо примили гол пре свега, а опет, могли смо да постигнемо више. Задовољан сам, а што се тиче капитенске траке, верујем да ми је то награда за рад, за однос на терену и према Звездином грбу. Мислим да ће награде тек долазити у будућности", рекао је Лековић, пренео је данас званични сајт Звезде.
"Црвено-бели" су почели дуел са ТСЦ-ом са шест фудбалера који су поникли у Звездиној Омладинској школи. Просек старости тима на овом мечу је износио 22,8 година, а на крају сусрета 21,09 година.
"Пре свега бих рекао хвала, мислим да је веома лепо када млади играчи из наше школе, пре свега буду прикључени првом тиму, а потом и заиграју. Сигурно да нам је драго када играмо сви заједно, а тада смо и најјачи на терену", додао је фудбалер Звезде.
Црвена звезда је 6. августа у гостима победила Лех резултатом 3:1 у првој утакмици трећег кола квалификација за ЛШ.
"Прво полувреме смо одрадили како треба, а у уторак нам остаје друго полувреме. Позивам све навијаче и све љубитеље Црвене звезде да дођу на стадион у уторак, да нас подрже и да заједно уђемо у плеј-оф", истакао је Лековић.
"Црвено-бели" су апеловали на све навијаче који су обезбедили улазнице за северну и јужну трибину да обуку беле, а они који ће утакмицу пратити са запада и истока да обуку црвене мајице.