clear sky
34°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТЕФАН ЛЕКОВИЋ ПРЕД РЕВАНШ СА ПОЉАЦИМА: Позивам навијаче да дођу у уторак на меч са Лехом

10.08.2025. 12:08 12:11
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
lekovic
Фото: Стефан Лековић и Александар Катаи, фото: ФК Црвена звезда

Фудбалер Црвене звезде Стефан Лековић позвао је навијаче да дођу на реванш меч трећег кола квалификација за Лигу шампиона, који ће бити одигран у уторак од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду.

Лековић је у суботу на утакмици четвртог кола Суперлиге Србије против ТСЦ-а носио капитенску траку Црвене звезде. Шампион Србије је славио резултатом 1:0 голом Александра Катаија у 32. минуту.

"Утакмица није била лака, а на терену су били углавном млади играчи. Мислим да смо ушли у утакмицу како треба, као и да смо показали карактер. Нисмо примили гол пре свега, а опет, могли смо да постигнемо више. Задовољан сам, а што се тиче капитенске траке, верујем да ми је то награда за рад, за однос на терену и према Звездином грбу. Мислим да ће награде тек долазити у будућности", рекао је Лековић, пренео је данас званични сајт Звезде.

"Црвено-бели" су почели дуел са ТСЦ-ом са шест фудбалера који су поникли у Звездиној Омладинској школи. Просек старости тима на овом мечу је износио 22,8 година, а на крају сусрета 21,09 година.

"Пре свега бих рекао хвала, мислим да је веома лепо када млади играчи из наше школе, пре свега буду прикључени првом тиму, а потом и заиграју. Сигурно да нам је драго када играмо сви заједно, а тада смо и најјачи на терену", додао је фудбалер Звезде.

Црвена звезда је 6. августа у гостима победила Лех резултатом 3:1 у првој утакмици трећег кола квалификација за ЛШ.

"Прво полувреме смо одрадили како треба, а у уторак нам остаје друго полувреме. Позивам све навијаче и све љубитеље Црвене звезде да дођу на стадион у уторак, да нас подрже и да заједно уђемо у плеј-оф", истакао је Лековић.

"Црвено-бели" су апеловали на све навијаче који су обезбедили улазнице за северну и јужну трибину да обуку беле, а они који ће утакмицу пратити са запада и истока да обуку црвене мајице.

фк црвена звезда лига шампиона
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ТСЦ-ОМ: Поносан сам на играче, позивам навијаче да нас подрже против Леха
milojevic

МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ТСЦ-ОМ: Поносан сам на играче, позивам навијаче да нас подрже против Леха

09.08.2025. 22:51 22:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛЕХОМ: "Нема еуфорије, као да је 0:0"
milojevic1

ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛЕХОМ: "Нема еуфорије, као да је 0:0"

06.08.2025. 22:59 23:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА НАДИГРАЛА ЛЕХ У ПРВОЈ УТАКМИЦИ 3. КОЛА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Крунић двоструки стрелац, Дуарте утишао Познањ
zvezda1

(ВИДЕО) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА НАДИГРАЛА ЛЕХ У ПРВОЈ УТАКМИЦИ 3. КОЛА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Крунић двоструки стрелац, Дуарте утишао Познањ

06.08.2025. 22:31 22:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај