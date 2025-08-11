БИЋЕ "МАРАКАНА" ПУНА КАО ОКО Пољски Лех чека паклено навијање „делија“, Звезда већ распродала две трибине, обавезан и „дрес код“
Звезда је у првом мечу у Познању славила са 3:1, па се очекује пласман у плеј-оф фазу која гарантује групну фазу Лиге Европе.
Црвена звезда је у уочи реванша трећег кола квалификација распродали источну и западну трибину.
За улазак на трибине је обавезан и “дрес код”, јер клуб жели да направи нови спектакл. Навијачи који буду долазили на Исток и Запад ће морати да буду у црвеној одећи, а на Југу и Северу у белом. Звезда је улазнице за Исток и Запад продавала по цени од 1.200 и 1.500 динара, док на благајнама могу да се купе оне за Север и Југ које коштају 800 динара.
Звезда је у првом мечу у Познању славила са 3:1, па се очекује пласман у плеј-оф фазу која гарантује групну фазу Лиге Европе. Победник двомеча Звезда – Лех ће у плеј-офу за ЛШ играти са бољим из дуела Динамо Кијева и Пафоса.