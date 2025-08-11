clear sky
33°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИЋЕ "МАРАКАНА" ПУНА КАО ОКО Пољски Лех чека паклено навијање „делија“, Звезда већ распродала две трибине, обавезан и „дрес код“

11.08.2025. 14:15 14:24
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Sport Klub

Звезда је у првом мечу у Познању славила са 3:1, па се очекује пласман у плеј-оф фазу која гарантује групну фазу Лиге Европе.

Црвена звезда је у уочи реванша трећег кола квалификација распродали источну и западну трибину.

За улазак на трибине је обавезан и “дрес код”, јер клуб жели да направи нови спектакл. Навијачи који буду долазили на Исток и Запад ће морати да буду у црвеној одећи, а на Југу и Северу у белом. Звезда је улазнице за Исток и Запад продавала по цени од 1.200 и 1.500 динара, док на благајнама могу да се купе оне за Север и Југ које коштају 800 динара.

Звезда је у првом мечу у Познању славила са 3:1, па се очекује пласман у плеј-оф фазу која гарантује групну фазу Лиге Европе. Победник двомеча Звезда – Лех ће у плеј-офу за ЛШ играти са бољим из дуела Динамо Кијева и Пафоса.

 

 

фк црвена звезда пољаци дрес код
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај