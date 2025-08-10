clear sky
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ ПИЖОН: Важно да стадион буде пун, очекујем одличан меч против Леха

10.08.2025. 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
pizon
Фото: ФК Црвена звезда

Некадашњи фудбалер Црвене звезде Владимир Петровић Пижон изјавио је да очекује пун стадион на реванш утакмици трећег кола квалификација за Лигу шампиона против пољског Леха.

Фудбалери Звезде су 6. августа у Пољској победили Лех резултатом 3:1 у првом мечу трећег кола квалификација за ЛШ. Реванш дуел је на програму у уторак до 21 сат на стадиону "Рајко Митић" у Београду.

"Мислим да је претходна утакмица против Леха била изванредна, као и да је Црвена звезда играла изванредно. Тим заслужује да се напуни стадион у реваншу, јер су стварно показали да могу да играју озбиљне утакмице и мислим ће у Београду исто бити одличан меч", рекао је Петровић, пренео је званични сајт Звезде.

Четврта Звездина звезда верује да фудбалере шампиона Србије у уторак очекује сјајна атмосфера.

"Доста играча никад није играло пред пуном Мараканом, њима ће нарочито значити пун стадион и да осете ту атмосферу коју су неки играчи већ доживели. Важно је да стадион буде пун", додао је Петровић.

Он је подсетио да је Звезда у првом мечу у Пољској славила са 3:1.

"Није битан ту један играч, цео тим мора да се залаже и бори као што су то чинили у првој утакмици у Пољској током свих 90 минута. Имају предност од два гола, али не смеју да се успавају, мислим да морају да дају све од себе и да не потцене противника ни једног тренутка", закључио је Петровић.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
