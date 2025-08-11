clear sky
ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ НАКОН ТАЈ-БРЕЈКА НАДИГРАЛЕ ИНДОНЕЗИЈУ на Светском првенству за јуниорке у одбојци

11.08.2025. 19:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ОССРБ
srbija
Фото: ОССРБ

Женска јуниорска одбојкашка репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) остварила је велики тријумф у четвртој утакмици на Светском првенству у Сурабаји у Индонезији, које се игра до 17. августа.

Екипа Маријане Боричић је, у 4. колу А групе, надиграла домаћина турнира, Индонезију, са 3:2, по сетовима 25:21, 25:27, 25:23, 22:25 и 15:13, после 124 минута игре.

Након изједначеног почетка, Србија је средином сета преузела иницијативу и повела је са 14:10. Иако је Индонезија у наставку успела да ухвати прикључак, изабранице Маријане Боричић биле су решене да први сет приведу крају у своју корист, што су и у чиниле са 25:21. Наставила је Србија са бољом игром и током другог сета, па је у узбудљивој завршници стигла до две прилике за великих 2:0. Ипак, на крилима навијача, домаћин је успео најпре да спаси две сет лопте, да би убрзо искористио другу прилику која му се указала за изједначење – 27:25.

Међутим, нису дешавања у другом сету уздрмала јуниорке Србије, а потврда тога виђена је у трећем сету. Након уводних 6:6, повеле су јуниорке са 9:7, па са 14:9 и 18:12, да би са 25:23 по други пут повеле на утакмици. Иако се чинило да је примат у тим тренуцима на страни наших одбојкашица, Индонезија је у четвртом сету још једном успела да се врати у живот и избори тај-брејк – 25:22.

А током њега је борба вођена од првог до последњег поена. У првом делу је за нијансу бољи био домаћин, али су јуниорке Србије након промене страна заиграле најбоље када је то било и најпотребније и на крају са са 15:13 стигле до великог тријумфа.

У последњем, 5. колу А групе, у уторак, 12. августа против Канаде од 5 часова по нашем времену.

Женска јуниорска репрезентација Србије, (до 21, рођене 2005. и млађе) такмичи се у А групи у Сурабаји, у Индонезији, са Индонезијом, Аргентином, Порториком, Канадом и Вијетнамом.

Пласман у осмину финала избориће по 4 селекције из сваке групе, док ће преостале две играти у разигравању за пласман од 17. до 24. места.

У Ц групи играју Италија, Турска, Египат, Пољска, Алжир и Чешка. У Б групи играју Кина, САД, Мексико, Доминиканска Република, Кореја и Хрватска, а у Д групи Бразил, Јапан, Тунис, Тајланд, Чиле и Бугарска.

јуниорке јуниорке србије одбојкашице србије светско првенство
Извор:
Дневник/ОССРБ
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
