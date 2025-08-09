clear sky
ДРУГИ ПОРАЗ ОДБОЈКАШИЦА СРБИЈЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ЈУНИОРКЕ: И против Аргентине само сет

09.08.2025. 10:23 10:24
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
srbija
Фото: ФИВБ

Женска јуниорска одбојкашка репрезентација Србије (до 21 године) поражена је у мечу трећег кола А групе Светског првенства у Индонезији, од Аргентине - 3:1 (25:18, 25:21, 19:25, 25:19).

После селекција Вијетмана и Аргентина је савладала јуниорке Србије, које су остале на једној победи у прва три меча Мондијала, али и даље имају шансе да се пласирају у другу фазу такмичења.

Држале су се изабранице Маријане Боричић у првом сету, имале су минималан заостатак (16:15), али је потом уследио пад у игри, виђан и у претходном сусрету, па су Аргентинке лако привеле овај период игре крају – 25:18.

Биле су Српкиње у велико заостатку у другом периоду, губиле су и са 19:13, смогле су снаге да запрете и приђу на само поен заостатка (21:20), али су потом још једном посустале у финишу – 25:21.

Најбољи део игре био је трећи сет, у којем је Србија та која је стекла предност од 19:13, а потом је успела и да добије овај период – 25:19. У четвртом сету екипе су биле у егалу до средине (14:14), али је остатак меча припао Аргентинкама – 25:19.

Јуниорке Србије ће последња два меча у групи одиграти против релативно лакших ривалки, најпре Индонезије у понедељак, потом и Канаде у уторак.

светско првенство јуниорке јуниорке србије одбојкашице одбојкашице србије
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
