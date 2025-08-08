ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ОСВОЈИЛЕ САМО СЕТ ПРОТИВ ВИЈЕТНАМА на Европском јуниорском првенству у Индонезији
Женска јуниорска одбојкашка репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) није успела да оствари победу у другој утакмици на Светском првенству у Сурабаји у Индонезији, које се игра до 17. августа.
Екипа Маријане Боричић је, у 2. колу А групе, изгубила од Вијетнама са 3:1, по сетовима 25:21, 23:25, 25:22 и 25:23, после 110 минута игре.
Било је потребно времена јуниоркама Србије да се адаптирају на, специфични Вијетнама, што је омогућило ривалу да направи превагу током првог сета и поведе са 1:0. Ипак, неуспех у минулом сету је само додатно мотивисао изабранице Маријане Боричић, које су у другом делу игре заиграле далеко агресивније, што је и донело резултат. Средином сета је Србија стекла лепу резултатску залиху пошто је повела са 16:10 и 22:18, па је у завршници, и поред свих покушаја ривала, стигла до поравнања. Након изједначеног почетка трећег сета, деловало је да Вијетнам средином истог на прагу да на убедљив начин стигне до новог вођства, пошто је пред сам финиш стекао пет поена предности (19:14). Ипак, Србија је успела накратко да се врати у овај сет, али је Вијатнам на крају повео са 2:1, да би у наредном сету оверио победу, иако је Србија у финишу успела да ухвати прикључак.
Иако су доживеле неугодан пораз, чињеница је да су се младе одбојкашице бориле од првог до последњег поена. Њихова пожртвованост била је на веома високом нивоу, али то нажалаост није било довољно како би се изборила победа против специфичне екипе Вијетнама. Наравно, овај пораз ће нашим јуниоркама бити само додатни мотив да пруже само боље партије у наставку, портив екипа које ће бити равноправне њима.
Женска јуниорска репрезентација Србије, (до 21, рођене 2005. и млађе) такмичи се у А групи у Сурабаји, у Индонезији, са Индонезијом, Аргентином, Порториком, Канадом и Вијетнамом.
У 3. колу А групе, у суботу, 9. августа јуниорке Србије играју против Аргентине од 5 часова по нашем времену. Изабранице Маријане Боричић ће у 4. колу, у понедељак, 11. августа играти против Индонезије од 14 часова по нашем времену, а у последњем, 5. колу А групе, у уторак, 12. августа против Канаде од 5 часова по нашем времену.
Пласман у осмину финала избориће по четири селекције из сваке групе, док ће преостале две играти у разигравању за пласман од 17. до 24. места.
У Ц групи играју Италија, Турска, Египат, Пољска, Алжир и Чешка. У Б групи играју Кина, САД, Мексико, Доминиканска Република, Кореја и Хрватска, а у Д групи Бразил, Јапан, Тунис, Тајланд, Чиле и Бугарска.