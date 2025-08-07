ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ УБЕДЉИВЕ НА СТАРТУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Јуниорке надиграле Порторико
Женска јуниорска одбојкашка репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) оставрила је максимални тријумф на отврању Светског првенства у Сурабаји у Индонезији, које се игра до 17. августа.
Екипа Маријане Боричић је у 1. колу А групе поразила порторико са 3:0, по сетовима 25:18, 25:17 и 25:19, после 67 минута игре.
Изабранице Маријане Боричић су од провг поена потврдило да важе за далеко квалитетнијег ривала у овом мечу. Сајајна игра у свим сегментима, али и грешке ривала, омогућиле су Србије да експресно поведе са 1:0, али се на томе јуниорке нису зауставиле. Иако је Порторико у другом сету претио на почетку и средином истог, екипа Маријане Боричић је била максимално концентрисана и одличном игром у одбрани зауставила је све покушаје ривала, те дуплирала стечену предност. Ни у трећем сету није било превише драме, пошто су јуниорке лако изашле на крај са данашњим ривалом и на тај начин уписале први тријумф на првенству.
Србија игра у А групи са Индонезијом, Аргентином, Порториком, Канадом и Вијетнамом.
Јуниорке Србије ће у 2. колу, у петак, 8. августа играти против Вијетнама од 9 часова по нашем времену. У 3. колу А групе, у суботу, 9. августа против Аргентине од 5 часова по нашем времену. Јуниорке Србије ће у 4. колу, у понедељак, 11. августа играти против Индонезије од 14 часова по нашем времену, а у последњем, 5. колу А групе, у уторак, 12. августа против Канаде од 5 часова по нашем времену.
Пласман у осмину финала избориће по четири селекције из сваке групе, док ће преостале две играти у разигравању за пласман од 17. до 24. места.
У Ц групи играју Италија, Турска, Египат, Пољска, Алжир и Чешка. У Б групи играју Кина, САД, Мексико, Доминиканска Република, Кореја и Хрватска, а у Д групи Бразил, Јапан, Тунис, Тајланд, Чиле и Бугарска.