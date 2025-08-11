„Вода је савршена, као и њена температура“ КИКИНЂАНИ ИМАЈУ СВОЈЕ „МОРЕ“ Освежење и спас од врућина за све генерације по лањским ценама
КИКИНДА: Још један врели талас доноси температуре до 40 степени, па је неопходно наћи начин да се те тропске врелине издрже што лакше.
За Кикинђане и мештане околних места, то је свакако освежење на отвореним базенима Спорстког центра "Језеро" у Кикинди и Банатском Великом Селу.
Већи број купача подразумева и сталну контролу квалитета воде, као и константну бригу за безбедност свих посетилаца комплекса.
Свако има свој начин да се избори са тропским температурама, али је велики број Кикинђана и гостију града на северу Баната освежење пронашло на отвореним базенима у Кикинди и Банатском Великом Селу.
Кад већ нема мора, језера или реке, освежење на "кикиндском мору" прија свим генерацијама.
Цене дневних карата су на прошлогодишњем нивоу, односно за одрасле то је 300 динара, а за децу 200 динара. Улаз не плаћају деца до седам година, труднице, особе са посебним потребама, као и њихови пратиоци.
Отворени базени у Кикинди и Банатском Великом Селу бележе овог лета изузетно добру посећеност, а према најавама тропских температура које тек следе, тако ће бити и у наредном периоду.
Бележимо изузетно добру посећеност у досадашњем делу сезоне, а надамо се да ће тако бити и у наредном периоду. О безбедности наших купача брине спасилачка служба, уз подршку лекара који су са нама сваког дана, каже за Радио-телевизију Војводине Мирко Кењало, руководилац спортске службе КСЦ "Језеро" у Кикинди.
Поред константне бриге за безбедност свих посетилаца комплекса отворених базена, свсаке недеље кикиндски ЖЈЗ спроводи и контролу квалитета воде.
Вода је савршена, као и температура воде. Користим и ову прилику да позовем купаче да дођу на отворене базене и лепо проведу слободно време, додао је Мирко Кењало.
Иако, на срећу, није забележен ниједан озбиљнији инцидент, надлежни у СЦ "Језеро" апелују на све посетиоце да поштују правила, да се понашају одговорно, клако зарад сопствене, тако и ради безбедности свих купача, пише РТВ.