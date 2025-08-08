ПАНОНСКИ МОРНАР ИЗ КИКИНДЕ УЛОВИО ГРДОСИЈУ! Његова најжешћа битка, али није одустајао ни једног тренутка
Горан Гаврић из Кикинде, познати кикиндски вулканизер, а однедавно и потпредседник ОФК "Кикинде", велики је заљубљеник у подводни риболов.
Годишњи одмор на црногорском приморју највише воли овако да проводи.
Да је мајстор на сувом, свима је познато, али не и да је такав у морским дубинама. Пре неколико дана, мајстор Гавра уловио је 24 килограма тешку кирњу. То је, појашњава панонски морнар и ронилац, премијум риба:
"Одстрелио сам је на дубини од 20 метара код полуострава Луштица, недалеко од једне дивље плаже. Имам уредну дозволу за подводни риболов. Роним без боце, на дах.
Подводним риболовом се бавим већ четврт века. Сасвим случајно сам се заљубио у тај спорт, кад је отац направио кућу на мору, на полустрву Луштица. Најпре сам вадио шкољке. Од оца сам на поклон добио комплетну опрему, укључујући оделу и пушку.
Овде сам сваког јула и августа. Особа сам од акције, а себе не бих могао да замислим да се на мору чварим. Нема дана, а да не зароним.
Досад сам из морских дубина вадио хоботнице, мурине... Све што уловим, после заврши на роштиљу. За тај део посла задужен је зет Вељко. Сетрић Вељко такође воли подводни риболов. Мој син Урош, такође, не може без подводног риболова. Редовно ме прати на мањим дубинама" каже Гавра, а преноси Градски.онлине.
