(ВИДЕО) МУШКАРАЦ СНИМЉЕН У СКАНДАЛОЗНОМ ЧИНУ У БЛИЗИНИ ШТРАНДА "Људи се враћају са малом децом баш тим путем"

11.08.2025. 13:30 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
najnovija opsta

Шокантни видео-снимак објављен је на једној од најпопуларнијих Инстаграм страница које прате дешавања у Новом Саду, а на њему се види мушкарац како бежи са паркинга испод Моста слободе.

Разлог бежања који је наведен је и више него узнемиравајућ.

Наиме, уз видео написана је и тврдња да је у питању манијак који је онанисао гледајући људе који пролазе путем поред.

Стрепњу додатно поспешује чињеница да је то место поред кога бројни људи пролазе током данаи то са децом свих узраста.

Такође, у видеу се види и када мушкарац током бежања руком наизглед позива некога да га прати.

Молим васобјавитестарији човек манијак у плавој кошуљи и фармеркама стоји испод Моста слободе на паркингу и самозадовољава се. Гледао у мене, па сам почела да га снимам (иначе људи се враћају са Штранда са малом децом баш тим путем)кад је кренуо да бежикао да је сигнализирао некоме другом да исто бежи??? Тако да их можда има више, наведено је у опису снимка.

Није познато да ли је случај пријављен полицији, али додатни опрез се свакако саветује.

 

 

Нови Сад
