БИЦИКЛОМ ПРЕКО ГРАНИЦЕ! Планира се изградња бициклистичке стазе од Суботице до Томпе ЕВО КАДА ЋЕ БИТИ ЗАВРШЕНА
Суботица заједно са мађарским градом Томпа наставља успешну сарадњу на прекограничном пројекту "Опти-бајк 3", који представља наставак ранијих успешних ИПА пројеката.
Циљ је да се на два точка стигне из једног града до другог у суседној држави, за мање од пола сата лагане вожње, док се успут јача кондиција, чува природа и развија бициклистички туризам.
Суботица је град бициклизма са око 50 километара стаза које свакодневно користе њени становници. Ускоро ће та мрежа бити богатија за још 4,2 километра, од Палића према Хајдукову и Шупљаку, а стаза ће се наставити и преко границе, ка мађарској Томпи, где се гради још километар и по.
Све то део је прекограничног пројекта "Опти-бајк 3", који повезује две земље, олакшава безбедан прелазак бициклом и отвара нову руту за туристе и рекреативце.
"Желимо заиста повезати град Суботицу са Европском унијом. Један део наших суграђана свакодневно путује у Мађарску и враћа се због обавеза и онда, уколико будемо изградили бициклистичку стазу, они ће моћи на много једноставнији и бржи начин да пређу границу и неће морати да чекају због редова који се стварају током лета", каже Акош Ујхељи, менаџер пројекта "Опти-бајк 3".
Пројекат, вредан 2,3 милиона евра, финансира Европска унија уз подршку Покрајине и локалне самоуправе, а завршетак радова планиран је за август 2026. године. Шта оваква инфраструктура значи онима који на бициклима проводе сваки дан - питали смо и домаће и стране бициклисте.
"Много је већа безбедност сада нас бициклиста, имамо стазу за себе, не морамо с аутомобилима да се мимоилазимо, тако да нам је сада лакше и можемо безбедније да идемо тамо и верујем да ће се сада већи број људи одлучивати да иде бициклом тамо", рекао је Горан Габрић.
Реља Кресевић додаје да се штеди гориво и новац за аутобус или воз, а напомиње и да вожња бицикла не замара много.
Сара Переира Руиу истиче да је била веома изненађена када је први пут дошла у Суботицу зато што у Шпанији није толико чест случај да људи свих узраста возе бицикле.
"Видела сам старије људе на бициклима, а у Шпанији они нису толико активни. То је било баш лепо видети", навела је.
Након изградње нових бициклистичких стаза код граничног прелаза, план локалне самоуправе је да на следећем конкурсу Европске уније предложи изградњу нових бициклистичких стаза управо код омиљене суботичке дестинације, Палићког језера.