У СУБОТИЦИ СЕ У УТОРАК ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ Здравствена едукација у центру пажње
Међународни дан младих обележава се 12. августа под темом "Млади унапређују мултилатералну сарадњу кроз технологију и партнерства".
Поводом овог значајног дана, Канцеларија за младе Града Суботица организује промотивну акцију у Парку Ференца Рајхла од 18 часова до поноћи, којој се придружује и Завод за јавно здравље Суботица.
Овогодишња тема истиче виталну улогу коју млади људи играју у редефинисању мултилатералне дипломатије. Коришћењем дигиталних алата и неговањем међусекторске сарадње, млади не само да истичу своју видљивост већ олакшавају инклузиван дијалог између народа, култура и институција. Према демографским пројекцијама, до 2030. године омладинска популација ће чинити 57% глобалне демографске групе, што наглашава хитну потребу за оснаживањем младих људи у глобалном управљању.
Здравствена едукација у центру пажње
Завод за јавно здравље Суботица припрема посебан програм за младе на свом штанду.
"Младима ће бити омогућено мерење индекса телесне масе и одређивање композиције тела, проценат мишићне масе, масног ткива и воде. Сви заинтересовани ће имати могућност и да испробају наочале за симулацију опасних фактора у саобраћају", објашњава прим. мр сц. мед. др Нада Косић Бибић, специјалиста социјалне медицине.
Др Косић Бибић додаје да ће "лекар разговарати са младима о ризицима коришћења психоактивних супстанци", истичући да је мото акције "Ја знам...и могу да бирам!"
"Да би у процесу одрастања остварили све своје капацитете - физичке, менталне, емоционалне и социјалне - и водили испуњен и квалитетан живот, важно је да млади знају шта је то сигурно за њих и шта може у позитивном или негативном смислу утицати на њихово здравље", наглашава др Косић Бибић.
"Шаљемо поруку младима зашто им је потребно знање о здравим животним навикама", додаје она.
На акцији ће се промовисати правилна исхрана, редовна физичка активност, некоришћење психоактивних супстанци и одговорно сексуално понашање као добри избори за квалитетно одрастање данас и добро здравље у будућности. Посетиоци ће добити здравствено-едукативни материјал, а млади ће моћи да се консултују са лекарима о свим важним аспектима менталног здравља.
Глобална повезаност кроз технологију
Паралелно са локалним активностима, на међународном нивоу организује се online вебинар 12. августа од 14 часова, који је отворен за све путем јавне регистрације. Вебинар ће подстицати учешће младих са свих континената и стручњака из различитих сектора, осигуравајући да гласови из различитих средина допринесу обликовању повезанијег и колаборативнијег света.
Дигиталне платформе данас омогућавају младима да превазиђу националне границе и сарађују у реалном времену на глобалним изазовима попут климатских промена, здравствених криза и економске неједнакости. Кроз виртуелне хакатоне, развој отвореног кода и прекограничних кампања на друштвеним мрежама, млади се позиционирају као активни актери у обликовању мултилатералних агенди.
Акција у Суботици почиње у 18 часова у Парку Ференца Рајхла и трајаће до поноћи, уз учешће бројних партнера Канцеларије за младе Града Суботица.