ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА У АВГУСТОВСКОЈ МИСИЈИ ПОДУЧАВАЊА ОМЛАДИНЕ Кроз игру и забаву учило се и о озбиљним темама
Можда је летњи распуст за школарце још у току, али за волонтере Црвеног крста Новог Сада ово је време различитих едукативних активности.
Шесту смену Летње школе подмлатка Црвеног крста Србије реализовали су обучени волонтери Црвеног крста Новог Сада, у сарадњи с волонтерима Црвеног крста Зрењанин, Ковин и Врање, у Дечјем одмаралишту „Криста Ђорђевић” у Баошићима. Камп је трајао од 10. до 19. августа, а обучене младе волонтерке Елена Наранчић и Јелена Илић реализовале су едукативне и забавне садржаје за око 250 деце, који су се тицали прве помоћи, реалистичких приказа повреда и обољења, затим промоције хуманих вредности, као и борбе против трговине људима.
Током кампа причало се и о смањењу ризика и последица од елементарних непогода и других опасности, а омладина је учествовала и у новинарским и ликовним радионицама. Свако јутро организоване су радионице „Црвени крст и ја“, када су млади учили о историјату Црвеног крста, али и о принципима те хуманитарне организације и међународном хуманитарном праву.
Ни вечери нису запостављене, те су деца посебно уживала у различитим темама, попут „Плесом до снова“, „Игре без граница“, „Ја имам таленат“, „Маскенбал“, „Мис и мистер Баошића 2025“ и „Шиз-фриз“.
С друге стране, на позив Црвеног крижа Града Тузле, од 14. до 18. августа су представници Црвеног крста Новог Сада учествовали у раду 22. Летње школе младих и Службе заштите и спасавања, која је одржана у Ловачком дому на Мајевици. Догађају су испред Црвеног крста Новог Сада присуствовали координатор Александра Милић и стручни сарадник Дејан Вучковић.
– Учесници кампа су имали прилику да представе рад у својим организацијама, те слушају предавања и радионице који су се тицали одговора на природне и друге несреће, превенције и деловања служби заштите и спасавања, али и реалистичког приказа повреда, стања и обољења и кардиопулмоналне реанимације и употребе аутоматског екстерног дефибрилатора. Такође, дотакли смо се и теме сексуално преносивих болести и репродуктивног здравља – поручују из Црвеног крста Новог Сада.
Последњег дана Летње школе одржана је показна вежба Службе заштите и спасавања. Представници Црвеног крста Новог Сада на овој едукацији били су млади волонтери Марко Бјеговић и Петар Шушњар. У раду међународног кампа су, поред домаћина и наших волонтера, учествовали и представници Црвеног крста Сомбора, Црвеног крижа Осијека, Црвеног крижа/крста Брчко дистрикта.
– Учесници су време проводили и у дружењу, што је такође од изузетног значаја за њихово ангажовање и тимски волонтерски рад у организацији. Посебно место имала је могућност размене међусобних искустава у досадашњем волонтерском раду, као и начинима ангажовања волонтера у организацијама из којих долазе – истичу из новосадског Црвеног крста.