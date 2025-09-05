ЗАТВОРЕНА ШАЛТЕР САЛА НА БУЛЕВАРУ Ево где од 1. септембра можете извадити личну карту, пасош и возачку дозволу
Због реконструкције објекта на Булевару ослобођења 143, шалтер сала МУП-а више није у функцији. Од 1. септембра све њене послове преузеле су друге полицијске испоставе у граду.
Грађани који желе да изваде лична документа убудуће ће то радити на другим адресама.
Уручење већ израђених личних карата и пасоша обавља се у шалтер сали Полицијске испоставе Стари град, Радничка 34а, радним данима од 7 до 20 часова и суботом од 7.30 до 15.30.
Захтеви за возачке дозволе подносе се у Сремској 1, у истом радном времену.
Заказивање термина за личне карте и пасоше (за наредни дан) врши се у шалтер сали у Булевару краља Петра Првог 11, радним данима од 16 часова и недељом од 7.30 до 20.00 код дежурног полицајца.
Пријем странака заказаних преко портала е-управе, као и издавање докумената суботом, такође је пребачен у салу у Булевару краља Петра Првог 11.
Грађани који су преко е-управе већ заказали издавање биометријских личних карата и пасоша у Сремској улици, од 1. септембра своје захтеве реализују у шалтер сали Полицијске испоставе Ново насеље, Стевана Хладног 1.