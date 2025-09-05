overcast clouds
ЗАТВОРЕНА ШАЛТЕР САЛА НА БУЛЕВАРУ Ево где од 1. септембра можете извадити личну карту, пасош и возачку дозволу

05.09.2025. 13:38 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: ПУ Нови Сад Фото: Дневник.рс/Ф. Бакић

Због реконструкције објекта на Булевару ослобођења 143, шалтер сала МУП-а више није у функцији. Од 1. септембра све њене послове преузеле су друге полицијске испоставе у граду.

Грађани који желе да изваде лична документа убудуће ће то радити на другим адресама.

Уручење већ израђених личних карата и пасоша обавља се у шалтер сали Полицијске испоставе Стари град, Радничка 34а, радним данима од 7 до 20 часова и суботом од 7.30 до 15.30.

Захтеви за возачке дозволе подносе се у Сремској 1, у истом радном времену.

Заказивање термина за личне карте и пасоше (за наредни дан) врши се у шалтер сали у Булевару краља Петра Првог 11, радним данима од 16 часова и недељом од 7.30 до 20.00 код дежурног полицајца.

Пријем странака заказаних преко портала е-управе, као и издавање докумената суботом, такође је пребачен у салу у Булевару краља Петра Првог 11.

Грађани који су преко е-управе већ заказали издавање биометријских личних карата и пасоша у Сремској улици, од 1. септембра своје захтеве реализују у шалтер сали Полицијске испоставе Ново насеље, Стевана Хладног 1.

