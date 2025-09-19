БИВШИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СРБИЈЕ ДОШАО У ЧУКАРИЧКИ: Немања Милетић потписао до краја сезоне
После Срђана Мијаиловића у Чукарички је стигао још један бивши репрезентативац Србије – Немања Милетић. По вокацији штопер, током сезоне играо је и на позицији десног бека, потписао је уговор са Брђанима до краја сезоне.
„Кад ми је истекао уговор са Волосом, имао сам доста понуда, претежно из иностранства. Такође, још у јуну ме је контактирао Чукарички, а све ово време они су били и најконкретнији и, мој је утисак, највише су ме желели. На крају, прихватио сам позив клуба са Бановог брда, драго ми је да се после три године враћам у српски фудбал“, казао је приликом потписивања уговора Милетић, који је потом додао:
„Чукарички је један од најстабилнијих клубова у Србији. Даћу све од себе да допринесем резултатима клуба. Неће бити никаквих проблема са уклапањем, познајем доста играча, пре свега оних најискуснијих у тиму. Са Јованчићем сам на пример играо још у чачанском Борцу, Томовића одлично познајем са Кипра, против већине осталих сам играо, са некима такође био саиграч… Циљ треба да нам буде да Чукарички буде у врху српског фудбала, по могућству се бори за пласман у Европу.“
Истакао је Милетић да неће бирати позицију у тиму.
„Ако ме питате шта више волим да играм, без дилеме на месту штопера. Али, једнао добро сам се током каријере сналазио на позицији десног бека, а све у сврху успеха екипе“.
Милетић је каријеру почео у Слоги из Краљева, а наступао је још за чачански Борац, Војводину, белгијски Вестерло, Партизан, Ал-Раед из Саудијске Арабије, кипарску Омонију, а последњи ангажман имао је у грчком Волосу. На Бановом брду ће се сусрести са класичним спојем младости и искуства.
„И то је доста утицало на моју одлуку, Чукарички заиста има одличне појединце. Већ сам то и рекао недавно у једном од интервјуа, сада ћу имати прилику да се и лично у то уверим. Иако сам три године био у иностранству, интензивно сам пратио наш фудал, поготово ове сезоне. Ми старији ћемо имати и специфичну улогу, да помогнемо млађим играчима, али ни то ми није страно, имао сам сличну улоу већ у Партизану. А и млађи играчи ће свакако нама помоћи“.
Милетић има завидно искуство у Супер лиги Србије, где је одиграо 161 утакмицу, постигао је седам голова, имао и девет асистенција. Наступао је овај момак и у Лиги Европе и Лиги конференције, као и квалификацијама за Лигу шампиона. Три пута је Милетић био репрезентативац Србије, за време мандата Младена Крстајића, потом и Љубише Тумбаковића.