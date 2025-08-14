ДРАГAН КОКАНОВИЋ ПРОДУЖИО УГОВОР СА ВОЈВОДИНОМ: Параф до 2029. године!
Везиста Војводине и полазник наше омладинске школе – Драган Кокановић продужио је уговор са својом „старом дамом“.
Кокановић је дете Војводине, до првог тима стигао је преко позајмица у Младости ГАТ и Кабелу, те је од прошле сезоне незамењив у првом тиму „старе даме“.
И почетком ове сезоне, Кокановић има велико поверење стручног штаба на челу са Мирославом Тањгом, али и управе клуба, што потврђује и потпис новог уговора до лета 2029. године.
Кокановић не крије одушевљење после обнове уговора са својом „старом дамом“.
– Осећам се фантастично. Желим да се захвалим председнику Драгољубу Збиљићу и шефу стручног штаба Мирославу Тањги на указаном поверењу. Ја ћу дати све од себе да то оправдам на терену и да будем што бољи у новој сезони. Част ми је што сам потписао нови уговор, јер је Војводина мој клуб и моја кућа – рекао је Кокановић.