clear sky
33°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРАГAН КОКАНОВИЋ ПРОДУЖИО УГОВОР СА ВОЈВОДИНОМ: Параф до 2029. године!

14.08.2025. 14:07 14:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Коментари (0)
Kokanovic-Zbiljic-1024x683
Фото: ФК Војводина

Везиста Војводине и полазник наше омладинске школе – Драган Кокановић продужио је уговор са својом „старом дамом“.

Кокановић је дете Војводине, до првог тима стигао је преко позајмица у Младости ГАТ и Кабелу, те је од прошле сезоне незамењив у првом тиму „старе даме“.

И почетком ове сезоне, Кокановић има велико поверење стручног штаба на челу са Мирославом Тањгом, али и управе клуба, што потврђује и потпис новог уговора до лета 2029. године.

Кокановић не крије одушевљење после обнове уговора са својом „старом дамом“.

– Осећам се фантастично. Желим да се захвалим председнику Драгољубу Збиљићу и шефу стручног штаба Мирославу Тањги на указаном поверењу. Ја ћу дати све од себе да то оправдам на терену и да будем што бољи у новој сезони. Част ми је што сам потписао нови уговор, јер је Војводина мој клуб и моја кућа – рекао је Кокановић.

драган кокановић фк војводина Вошин кутак
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Најјаче припреме Војводине до сада, ДРАГАН КОКАНОВИЋ: Бићемо препознатљиви по борбености, дисциплини и офанзиви
kokanovic

Најјаче припреме Војводине до сада, ДРАГАН КОКАНОВИЋ: Бићемо препознатљиви по борбености, дисциплини и офанзиви

30.06.2025. 10:52 10:56
Волим
0
Коментар
1
Сачувај