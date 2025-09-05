overcast clouds
ЕЛШНИК О ПРОПАЛОМ ТРАНСФЕРУ: "Већ сам био на путу за Турску – прија ми да се склоним"

05.09.2025. 12:07 12:11
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
elsnik
Фото: ФК Црвена звезда

Словеначки фудбалер Тими Макс Елшник, по први пут је говорио неуспелом трансферу у Трабзонспор.

Турски тим је понудио 5.000.000 евра што су у Љутице Богдана прихватили.

Када се већ веровало да је посао готов, те се чекало озваничење, дошло је до великог преокрета. Елшник је чак регистрован и за утакмице Лиге Европе.

У међувремену су црвено-бели на његово место довели Томаса Хендела, који ће добрано угроризи статус словеначког везисте који је тренутно са националним тимом.

"Прија ми што сам се склонио мало од свих тих прича и гласина о трансферу. Телефон ми непрестано звони, али сада ми је најважније да се фокусирам на репрезентацију Словеније. Остало ће се средити касније", рекао је Елшник.

Ни њему није познато због чега није дошло до реализације трансфера.

"Оно што могу да кажем је да је трансфер 99 одсто био готов и ја сам практично већ кренуо у Турску. Међутим, то је фудбал. Не знам зашто је све пропало. Можда су тако одлучили у Звезди, а можда је проблем настао на другој страни. Више ни није битно", закључио је Елшник разговор за словеначке медије.

Њему предстоје квалификационе утакмице против Шведске и Швајцарске, после чега треба очекивати и расплет клупског статуса.

Да ли он подразумева останак у Звезди, остаје да се види...

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
