(ФОТО) ФСС: Почела продаја улазница за утакмицу против Енглеске, огромно интересовање

Фудбалери Србије дочекаће 9. септембра од 20.45 часова селекцију Енглеске на стадиону "Рајко Митић" у Београду.

Како се наводи на сајту ФСС, продаја улазница почела је данас у 10 часова.

Фото: FSS

"Као у стара добра времена, петак око 8.30 часова. Редови испред благајне стадиона 'Рајко Митић' досезали су до Улице Љутице Богдана. Сат и по пре званичног почетка продаје улазница, мушкарци, девојке, деца, читаве породице, сви су похрлили да обезбеде своје место за велики меч квалификација за Светско првенство између Србије и Енглеске. Интересовање је било огромно, а ентузијазам навијача премашио је сва очекивања", саопштио је ФСС.

Додаје се и да је првих 100 купаца добило специјалне поклоне ФСС-а.

Фото: FSS

"Међу њима, петорица најбржих добила су и ексклузивне ваучере за нови дрес репрезентације, који ће им бити уручени првог дана окупљања 'орлова' у Спортском центру ФСС у Старој Пазови. ФСС је, уз раније најављених пет ваучера, одлучио да награди и прву даму која је дошла до своје улазнице, као и првог навијача који се на благајни појавио у дресу репрезентације - обоје су добили додатне ваучере за дрес као знак захвалности за искрену љубав према националном тиму. Навијачка грозница је почела. Меч са Енглезима биће празник фудбала, а на трибинама ће владати атмосфера какву само Србија зна да направи. Подсећамо да од 11. августа почиње и продаја улазница путем сајта iticket.rs", поручио је ФСС.

Фото: FSS

Цене улазница су: север - 500 динара, исток и запад - 1.000, трибина "Синиша Михајловић" - 1.500, ВИП галерија, ВИП 1, ВИП 2 - 6.000 динара. Једна особа, уз показани лични документ, може да купи највише четири улазнице.