(ФОТО) ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ОДРАДИЛИ ТРЕНИНГ У СТАРОЈ ПАЗОВИ: Десет најбржих навијача били гости репрезентације
Фудбалска репрезентација Србије одрадила је вечерас у Старој Пазови први тренинг уочи мечева квалификација за Светско првенство 2026. против Летоније и Енглеске.
Фудбалери Србије гостоваће 6. септембра селекцији Летоније у мечу групе К квалификација за СП 2026. године, а "орлови" ће потом три дана касније у Београду дочекати Енглеску.
ФСС наводи да је 10 најбржих навијача, који су на благајни стадиона 'Рајко Митић' први купили улазнице за дуел са Енглезима, имало привилегију да буду посебни гости репрезентације Србије.
"Осим што су пратили тренинг 'орлова', навијачи су имали прилику да се фотографишу са играчима и селектором Драганом Стојковићем, који је и овога пута показао колико му значи подршка са трибина", саопштено је на званичном сајту ФСС.
Поред петорице најбржих који су, према сопственом признању, чекали пуних 14 сати на благајни стадиона "Рајко Митић" да би међу првима обезбедили драгоцени комад папира, међу срећним добитницима нашли су се још прва дама која је купила улазницу, први навијач који се на благајни појавио у старом дресу и троје учесника промотивних акција за утакмицу са Енглеском.
"Сви добитници, пуни утисака напустили су спортски центар у Старој Пазови са обећањем да ће и убудуће бити међу првима у редовима испред благајни. Како су сами истакли, то не раде због поклона или посебних привилегија, већ из искрене љубави према репрезентацији и жеље да на време обезбеде своје место на трибинама", навео је ФСС.