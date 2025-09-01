ЕНГЛЕЗИ ЗАБРАЊЕНА ТЕМА – Селектор Стојковић размишља само о Летонији: Циљ су три бода у Риги
Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић изјавио је у Старој Пазови да мисли искључиво на утакмицу против Летонијe.
Фудбалери Србије гостоваће 6. септембра селекцији Летоније у мечу групе К квалификација за СП 2026. године, а „орлови” ће потом три дана касније у Београду дочекати Енглеску.
– Енглези су забрањена тема, о томе се не прича. Не интересују ме. Интересује ме Летонија и све што се буде дешавало о тој утакмици, кад се заврши у Риги, онда ћемо причати о Енглезима. Циљ је да освојимо три бода у Риги и фокус је искључиво на том мечу. То је изузетно важна утакмица за нас ако освојимо три бода, а мислим да хоћемо. Ако хоћемо на СП, а желимо, морамо да побеђујемо у оваквим утакмицама – рекао је Стојковић на конференцији за медије у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.
Фудбалери Србије се налазе у групи К квалификација за СП 2026. са селекцијама Енглеске, Албаније, Летоније и Андоре.
Прво место на табели држи Енглеска са девет бодова, док Албанија има пет. Селекције Србије и Летоније су сакупиле по четири, док је Андора последња без бодова.
Директан пласман на СП 2026. обезбедиће само победник групе, док ће другопласирана селекција у бараж.