ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА СРБИЈУ Повредио се Александар Митровић! Србин на почетку утакмице остао да ЛЕЖИ на терену с БОЛНОМ ГРИМАСОМ на лицу

Према информацијама из Саудијске Арабије, капитен наше фудбалске репрезентације терен је напустио у 11. минуту утакмице Ал Хилал - Ал Итихад у оквиру саудијског Кинг купа.



Саудијски медији још увек немају информације о тежини повреде, али делује да ће популарни Митар бити неко време ван терена, пошто повреда није изгледала нимало наивно.

Митровић је на самом почетку утакмице остао да седи на земљи и уз болну гримасу је сигнализирао да има болове у левој нози, као и да му је што пре потребна замена.



Остаје, наравно, да се утврди степен повреде и шта је то тачно повредио Митровић. Према снимку који се појавио на друштвеним мрежама, Митар је осетио болове у левој нози, само што још увек нема информација да ли је у питању неки мишић (предња или задња ложа) или нешто друго. Према ономе што је могло да се види на ТВ екрану, у питању је задња ложа.



Mitrovic has had to be substituted after suffering an injury.



