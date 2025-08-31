СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА: Јарачани не познају пораз

У мечу против некадашњег прволигаша, плаво-бели су показали зрелост, борбеност и ефикасност, потврђујући да су озбиљан кандидат за највише домете ове сезоне.

Већ у 12. минуту домаћи су наговестили своје намере – Виола је маестрално проиграо Ковачића, чији снажан ударац са 18 метара голман Опарница успева да укроти и избаци у корнер. Из тог прекида, Виола кратко додаје Вукмановићу, који проналази Александра Ерака – а овај прецизним ударцем са десет метара доноси предност Младости: 1:0.

Гости су први пут запретили у 22. минуту преко Димитрова, али његов ударац завршава право у рукама сигурног Елесина. Најозбиљнију прилику имали су нешто касније, када је Влаисављевић из дубине терена упослио Димитрова, који се ослободио Јаковљевића и шутирао са седам метара – али Елесин поново блиста и чува мрежу.

До краја првог дела гости су имали више лопту у ногама, али без конкретне завршнице, док је Младост контролисала ритам и мудро чувала предност.

Ј. Г.

Фудбалери српсколигаша из Руме уписали су прву победу у сезони, и то на убедљив начин. У оквиру трећег кола, на терену у Борковачкој долини, савладали су екипу Младости, која и даље остаје без бодова на табели.

Од самог старта било је јасно ко диктира темпо. Изабраници тренера Јована Голића показали су зрелост, дисциплину и конкретност у игри, а награда је стигла већ у 6. минуту када је Гајинов прецизним ударцем отворио серију погодака – 1:0.

Само двадесет минута касније, Ратковић је са беле тачке дуплирао предност, а убрзо је и Младост добила прилику да се врати у меч. Мишовић је био сигуран са 11 метара и смањио на 2:1, али то је био и једини озбиљнији отпор гостију.

До краја полувремена Румљани су контролисали игру, а у наставку су само потврдили своју надмоћ. У центру пажње био је млади Бојан Алексић, који је ушао у игру у 68. минуту и већ након пет минута затресао мрежу. У самом финишу, у петом минуту надокнаде, крунисао је тимску акцију својим другим голом за коначних 4:1.

С. Р.

Динамо из Панчева остао без бодова у Банату. Имали су домаћи фудбалери већи посед лопте и константан притисак током првог полувремена, када су извели чак десет корнера, али мрежа голмана Дамјановића остала је нетакнута. Гости из Чонопље су покушавали да угрозе гол Панчеваца из контранапада, али без озбиљнијих прилика у уводном делу меча.

После десетак минута игре, Урош Стојановић се нашао у изгледној позицији пред голом, али је његов ударац успешно одбранио Дамјановић. Нову прилику за „брзи воз“ имао је Павел Чижик, који је са ивице шеснаестерца шутирао поред гола. У 50. минуту, након контранапада гостију, шута Варге и одбијене лопте коју је захватио Анџић, Вемић је притрчао и постигао водећи погодак за Чонопљу – 0:1.

Домаћи су наставили са нападима, а након центаршута Вукашина Марковића, Влаховић је главом шутирао поред гола. До краја утакмице Панчевац није успео да материјализује теренску иницијативу, док су гости успешно сачували предност и заслужено понели сва три бода.

Б. Стојковски

Динамо – Слога (Ч) 0:1 (0:0)

ПАНЧЕВО. Градски стадион. Гледалаца: 300. Судија: Алекса Граховац (Нови Сад) 7. Стрелци: Вемић у 51 минуту. Жути картони: Павловић, Перић, Целин (Динамо 1945), Вемић, Вукас, Швељо, Бачић (Слога).

ДИНАМО 1945: Анџић 7, Павловић 6,5, Ожеговић 7, Јанкулов 7, У.Стојановић 7 (од 82.Почуча -), П.Чижик 7, Перић 6,5, Дашић 7 (од 72.Влаховић 6,5), В.Марковић 7, Благојевић 6,5 (од 72.Целин 6,5), С.Ђошић 7.

СЛОГА (Ч): Дамјановић 7, Ердељ 6,5, Радосављевић 7, Томановић 7, Милошевић 7 (од 76. Жижа -), Варга 7, Станковић 7, Вукас 7 (од 83. Манојловић -), Гојковић 6 (од 46.Бачић 6,5 ), Вемић 7,5, Свилар 6.

