У НЕДЕЉУ У НИОНУ – ЖРЕБ ПРВОГ КОЛА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА UEFA КУП ЕВРОПЕ ЗА ЖЕНЕ: Спартак чека ривала
У швајцарском Ниону у недељу биће одржан жреб за прво квалификационо коло UEFA Купа Европе за жене, са почетком у 13 часова.
Овај жреб ће одредити 11 двомеча који ће се одиграти 10/11. и 17/18. септембра, а у њима ће се борити тимови који нису успели да се пласирају кроз Лигу шампиона, као и директни учесници Купа Европе.
Међу тим директним учесницима налази се и понос Србије — ЖФК Спартак из Суботице. Са коефицијентом од 10.000, Спартак се позиционира као трећи најбоље рангирани тим у овом делу такмичења, одмах иза европских великана Ајакса (21.000) и Андерлехта (11.000). Овај статус омогућава Суботичанкама повољнији положај у жребу и потенцијално лакшег противника у првом колу.
Поред Спартака, директни учесници су и HB Кеге (Данска), Розенборг (Норвешка), KuPS Куопио (Финска), Штурм Грац (Аустрија), Колос Коваливка (Украјина), GK Frauenfussball (Швајцарска), Партизан (Албанија) и Арис Лимасол (Кипар).
ЖФК Спартак, који годинама доминира домаћим првенством, сада има прилику да поново покаже своју снагу и на европској сцени. Очекује се да ће жреб донети занимљиве парове, али у Суботици влада оптимизам – верују у свој тим и надају се повољном исходу.
Све очи биће упрте у Нион у недељу, када ће се сазнати ко ће бити први противник српском шампиону на путу ка европској слави.