НИЈЕ ЛАКО СЛУШАТИ УВРЕДЕ 90 МИНУТА: Симеоне жали због сукоба с навијачима Ливерпула
Тренер фудбалера Атлетика Дијего Симеоне жали због сукоба са навијачима Ливерпула у финишу меча првог кола Лиге шампиона.
Фудбалери Ливерпула савладали су у среду на Енфилду Атлетико резултатом 3:2, а енглески клуб је до тријумфа стигао голом Вирџила ван Дајка у 90+2. минуту.
Тренер Атлетика је пришао трибини, а неколико редара стајало је између њега и навијача Ливерпула.
Симеоне се потом жалио четвртом судији, јер је тврдио да је добио увреде навијача са трибина Енфилда. Главни судија Маурисио Маријани је затим показао црвени картон тренеру мадридског клуба.
– Жалим због свог учешћа у свему. Јасно је да смо у позицији у којој немамо право да реагујемо и није добро када реагујемо – изјавио је Симеоне на конференцији за медије.
Он је рекао да је током меча трпео увреде домаћих навијача.
– Ми тренери смо у позицији у којој смо протагонисти и носиоци стандарда, па на исти начин на који се боримо против расизма и увреда на стадионима, могли бисмо да се боримо и у име тренера - против увреда које добијамо током целог меча. Није лако бити у овој позицији и слушати увреде 90 минута. Видео сам то после трећег гола. Видео сам како трећи гол улази и окренуо сам се, увреде су се наставиле... па и ја сам само човек – навео је тренер Атлетика.
Симеоне је истакао да његова реакција није оправдана, али је поновио да је трпео увреде са трибина током утакмице.
– Морам да знам како да издржим све што се дешава испред клупе и да будем свестан да не могу да променим друштво. Ја, као и сваки тренер, морам да живим са тим, јер се то дешава стално. Моја реакција није оправдана, али знате ли како је када вас вређају 90 минута? Надам се да Ливерпул може да поправи тај аспект и да, када идентификују особу која је то радила, уследе и последице – нагласио је Симеоне.