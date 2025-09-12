clear sky
ПАРТИЗАН ОСИГУРАВА БУДУЋНОСТ: Млади таленти потписали стипендијске уговоре

12.09.2025. 15:09
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Партизан
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалски клуб Партизан наставља са подржавањем младих играча.

Велико поверење указано је новој генерацији пионира, који су својим радом, залагањем и талентом заслужили да постану стипендисти клуба. 

Стипендијске уговоре потписали су следећи играчи генерације 2011, које предводи тренер Зоран Тешовић:

Павле Пријовић – крилни нападач

Вук Давидовић – голман

Душан Цвијан – штопер

Лука Сокнић – штопер

Поред њих, стипендијски уговор потписао је и играч генерације 2010, голман Лука Батинић, чији је тренер Мирослав Вулићевић у кадетској селекцији. 

– Овај корак представља потврду да ФК Партизан жели да мотивише младе играче да својим трудом и дисциплином наставе путем својих претходника, који су управо из наше школе дошли до првог тима – наводи се на сајту ФК Партизан. 

фк партизан
Извор:
ФК Партизан
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
