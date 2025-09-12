ПАРТИЗАН ОСИГУРАВА БУДУЋНОСТ: Млади таленти потписали стипендијске уговоре
Фудбалски клуб Партизан наставља са подржавањем младих играча.
Велико поверење указано је новој генерацији пионира, који су својим радом, залагањем и талентом заслужили да постану стипендисти клуба.
Стипендијске уговоре потписали су следећи играчи генерације 2011, које предводи тренер Зоран Тешовић:
Павле Пријовић – крилни нападач
Вук Давидовић – голман
Душан Цвијан – штопер
Лука Сокнић – штопер
Поред њих, стипендијски уговор потписао је и играч генерације 2010, голман Лука Батинић, чији је тренер Мирослав Вулићевић у кадетској селекцији.
– Овај корак представља потврду да ФК Партизан жели да мотивише младе играче да својим трудом и дисциплином наставе путем својих претходника, који су управо из наше школе дошли до првог тима – наводи се на сајту ФК Партизан.